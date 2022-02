Silná střelba v západní části ukrajinského hlavního města Kyjeva v sobotu večer zabila šestiletého chlapce, který byl hospitalizován v dětské onkologické nemocnici Okhmatdyt. Další dva teenageři a dva dospělí byli zraněni.

Russian multiple-launch rocket systems have struck Kyiv's children's cancer hospital, Okhmadyt, killing one child and wounding two.

Jedno z dětí utrpělo těžké poranění končetin, druhé lehčí poranění končetin. V Kyjevě hlásili očití svědci ostřelování města několika raketomety, a to zejména v blízkosti dětské nemocnice, kde byly vidět stopy po granátech.

Sobotní ráno bohužel přineslo další kruté zprávy, ruský voják v Kyjevě zastřelil malé děvče. Tajemník městské rady Kyjeva Volodymyr Bondarenko napsal na Facebooku: „Jmenovala se Polina a chodila do čtvrté třídy základní školy v Kyjevě. Dnes ráno ji a její rodiče zastřelil ruský seržant.“ Dva její sourozenci jsou nyní se zraněními na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích v Kyjevě.

V sobotu zabily nálety ruských útočníků na předměstí Mariupolu čtyři lidi. Mezi devíti zraněnými je i jedno dítě. Ruské síly také předevčírem zaútočily na mateřskou školu a sirotčinec, ve kterém se nacházelo přibližně padesát dětí.

I ve válce se rodí děti a některé potřebují více péče, než jiné. Novorozenci z neonatologické jednotky intenzivní péče v dětské nemocnici v Dněpru na východní Ukrajině byli ve čtvrtek přemístěni do provizorního protileteckého krytu v nižším patře budovy. Video, kde se lékaři a sestry starají o čerstvě narozená miminka obletělo svět. Dněpr byl terčem raketových útoků hned ve čtvrtek ráno, nedlouho poté, co začala ruská invaze do země.

A terrible and heartbreaking but now common picture from Ukraine. The newborns from Dnipro hospital’s neonatal intensive care unit were moved into a bomb shelter while the Russian troops attacked the city, @nytimes reports. pic.twitter.com/DMndRGc1Bs