Kreml: Nord Stream 1 potřebuje nutně opravu, Rusko s ní ale nepomůže

ČTK

Zařízení plynovodu Nord Stream 1 má závady, které vyžadují bezodkladnou opravu. Rusko má ale jen málo možností, jak by při nutné opravě mohlo pomoct. V pondělí to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rusko minulý týden snížilo dodávky tímto plynovodem na 20 procent kapacity, ruská plynárenská společnost Gazprom to odůvodňuje technickými problémy s turbínami.

Pohled na moskevský Kreml - ilustrační foto. | Foto: ČTK