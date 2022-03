Soutěživost zmizela, všechna média tahají za jeden provaz. Novináři na Ukrajině se snaží nadále lidem přinášet kvalitní zpravodajství. Situace je pro ně ale každým dnem náročnější. Novinové stánky jsou zavřené a i kdyby byly otevřené, neměly by co prodávat - noviny totiž ze dne na den přestaly vycházet. Novináři ale ve své práci neustali - vše důležité nyní zájemci najdou na webových stránkách médií.

A to i přesto, že články jsou mnohdy tvořeny z bombových krytů a problémem je i elektřina. „Webové stránky i sociální sítě fungují normálně. Nejlepší zpravodajské pokrytí nyní zajišťuje sociální síť Telegram a televize. Všechny velké televizní společnosti se sjednotily a vysílají jednotné zpravodajství na všech kanálech. Novináři z jednotlivých stanic přestali soutěžit, a společně pracují na tomto jednom mediálním produktu. Kvalita je vysoká. Všichni toto zpravodajství sledují," nastiňuje aktuální situaci v rozhovoru pro International News Media Association (INMA) ředitel Ukrajinské asociace nezávislých regionálních médií Oleksandr Chovhan.

Rozhovor s ním a ředitelem jednoho z ukrajinských vydavatelských domů Olegem Horobetsem připravil pro INMA Greg Piechota. Deník přináší stěžejní body rozmluvy o situaci ukrajinských novinářů.

Chovhan zůstal navzdory válce působit ve městě Vinnycja. „Rodinu jsem poslal do zahraničí a nyní jsou všichni v uprchlickém táboře. Nikdy bych si dřív nepomyslel, že moji blízcí někdy budou váleční uprchlíci," konstatuje Chovhan.

Ukrajinští novináři neutíkají ani z míst nejtvrdších bojů. Podle Chovhana pracují s plným nasazením, problémem ale je, že jim začínají docházet zdroje, nutné pro jejich práci. „Všichni vydavatelé fungují na plné obrátky. Lidé jsou pro věc zapáleni, ale problém je, že dlouhodobě nelze pracovat jen díky nadšení. Příjmy z reklamy a prodeje novin klesly prakticky přes noc na nulu. Většina novin přestala vydávat tištěná vydání. Zastavilo se zásobování novinového papíru a nefunguje ani distribuční síť," poznamenává Chovhan.

Situaci potvrzuje i Oleg Horobets, ředitel vydavatelství RIA Media. Společnost publikuje čtyři deníky v různých regionech a pracuje pro ni osmačtyřicet novinářů. „Před válkou jsme za týden vydali stovku titulů. V prvním týdnu války jsme vytiskli pouze jeden. Pokud si někdo chce koupit noviny, je to nemožné. Novinové stánky jsou zavřené, kreditní karty částečně nefungují. A stejně, lidé jsou vystrašeni z obklíčení, takže chodí ven z domu jen v nejnutnějších případech," říká Horobets.

Nejčerstvější zprávy? Na Telegramu

Hlavním zdrojem informací pro Ukrajince se tak stal web a sociální sítě. Na ty zvládají ukrajinští novináři dodávat kvalitní obsah. Tím klíčovým místem, kde si nyní lidé v okupované zemi vyhledávají nejnovější zprávy, se stala sociální síť Telegram. „Můžete na ní sledovat různé kanály - média, vládu, i jednotlivé novináře. Obsah na sociální síti je tak částečně vytvářen profesionálně a částečně jej tvoří sami uživatelé. Ve městě, kde žiji, dokonce upozornění na Telegramu nahradily poplašné sirény," konstatuje Chovhan.

Podle Horobetse se s počátkem války počet sledujících médií na Telegramu i několikanásobně zvýšil. Lidé si ale také mnohem častěji odevzdávají informace mezi sebou. „Nejčtenějším obsahem jsou v současnosti oznámení, týkající se vzájemné pomoci a aktivity. Například lidé ve městě Vinnycja vytvořili desítky dobrovolnických skupin, které shromažďují a poskytují služby týkající se obrany města, starají se o zraněné a uprchlíky. Poskytují neprůstřelné vesty, boty, jídlo, léky, zajišťují převozy a odvozy z jednoho místa na druhé. Lidé v komunitě na síti oznámí, co mohou nebo chtějí dělat, a ostatní zase inzerují, co právě shánějí," vysvětluje Horobets.

Co se týče zpravodajských informací, Ukrajince podle novináře zajímá především to, jak vypadá aktuální postup bojů. „No a pak ještě vyhledávají novinky ohledně fungování běžného každodenního života. Například jízdní řády hromadné dopravy se zcela změnily, pitná voda teče jen v určitých časech. Obchody mají omezené otevírací doby a mnoho věcí se nedá sehnat," říká Horobets.

Hlavně pravdivě

Jenže zatímco Telegram je informací plný, problémem u některých z nich je jejich ověřitelnost. Podle Horobetse i Chovhana je tak pro ukrajinské novináře nyní důležitější než kdy jindy každou zprávu důsledně prověřovat a zjišťovat, zda je pravdivá. „Ověřování informací je vlastně tou nejdůležitější novinářskou povinností. Jsme tady zaplaveni fake news, a chceme lidem ukazovat, co je fakt, a co je výmysl. A také se prostřednictvím shrnutí a analýz snažíme dávat věci do kontextu. Informace na Telegramu a jednotlivých webech jsou roztříštěné. Velké kanály denně přinesou i tisíce oznámení. Takže zpravodajská média musí toto všechno filtrovat a poskytnout lidem ucelený obraz. A toto si myslím, že se netýká pouze ukrajinských médií, ale i těch zahraničních," shrnuje Horobets.

Média podle něj hrají v konfliktu významnou roli. „Dalším úkolem novinářů je chránit lidi před zoufalstvím. Nechceme je zaplavovat pouze negativními zprávami. Snažíme se také ukázat, že země stále funguje. Úřady a její představitelé pracují. Vojáci bojují. Jsou mezi námi hrdinové a dosahujeme úspěchy," zdůrazňuje Horobets.

Nepřestaneme

Práce ukrajinských novinářů je však přes jejich odhodlání v těchto dnech nesmírně náročná i z praktického hlediska. „Musíme čelit mnoha problémům. Města se setkávají s velkými výpadkami elektřiny, což znamená, že servery vydavatelů mohou padat. Naše záložní generátory dokáží zajistit fungování serverů na dva dny, to je ale vše," upozorňuje Horobets.

Například tuto situaci se zatím podařilo vyřešit domluvou s velkými technologickými společnostmi. „Apelovali jsme na ně, aby nám umožnili přesunout naše webové stránky na cloud, a díky zahraničním kolegům se nám povedlo spojit s Amazonem, Googlem a Microsoftem. Všichni zareagovali velmi rychle a nabídli pomoc. Takže tento problém je zatím vyřešen," je rád Horobets.

Elektřina však není tím jediným, co může ohrozit vydávání webových zpráv. „Ruská vláda se snaží zastrašit západní poskytovatele webových domén, aby zablokovali ukrajinské webové stránky. Kolegovi přišlo upozornění od německého provozovatele webu, vydané na základě ruské stížnosti, že má přestat publikovat "nepravdivé zprávy", jinak bude jeho webová stránka zablokována. Rusové se snaží cenzurovat pomocí Západu ukrajinské zpravodajství. To je strašné," rozčiluje se Chovhan.

Přesto ujišťuje, že ukrajinští novináři se nevzdají v žádném případě. „I kdyby byla Ukrajina poražena, přesuneme se do podzemí a budeme psát odtud nebo odejdeme do zahraničí a tam budeme vydávat zpravodajství," slibuje Horobets. Podle Chovhana by nyní ukrajinským novinářům pomohlo, kdyby lidé přispěli na jejich platy.

Informace o válce: někdy i vtipy

Nejsou to však jen novináři, kdo nyní poskytují Ukrajincům zásadní informace. Podle Chovhana mezi nejsledovanější osobnosti na Telegramu v současnosti patří ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Jeho mediální tým na Telegramu poskytuje každodenní zpravodajství," říká Chovhan.

Přesto, že jde o zprávy z jediného zdroje, Chovhan tvrdí, že nejsou propagandistické. „Jsou založeny na faktech, upřímné a přímočaré. A taky humorné. Například vláda nařídila odstranit dopravní značky a orientační tabule, aby ruští vojáci nevěděli, kam jít. Mnoho oněch tabulí je nyní navádí, aby šli "do prdele" (nápisy využívají ještě tvrdší slovník, pozn. red.). Když porovnáme informování o současné válce s druhou světovou válkou, tak tehdy bylo válečné zpravodajství extrémně vážné. Nyní kromě informování může i bavit. Válka je jednoduše show - je strašná, ale nějakým zvláštním způsobem také vtipná. A humor navíc dokáže trochu v národě uvolnit napětí. Způsob, jakým to dělá Zelenského tým, pomáhá lidem se tolik nebát," myslí si Chovhan.