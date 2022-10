„Chci vzdát hold své předchůdkyni Liz Trussové . Nemýlila se, když chtěla zlepšit růst v této zemi. Je to ušlechtilý cíl,“ uvedl Sunak. „Udělala však některé chyby, které se nezrodily ze zlé vůle nebo špatných úmyslů. Právě naopak. Ale přesto to byly chyby. A já jsem byl zvolen vůdcem své strany a vaším premiérem částečně proto, abych je napravil,“ dodal.

Sunak uvedl, že jeho hlavní prioritou bude řešení ekonomické krize, kvůli níž mají miliony Britů problémy s placením účtů za potraviny a energie. „Naše země čelí hluboké hospodářské krizi. Důsledky covidu stále přetrvávají. Putinova válka na Ukrajině destabilizovala energetické trhy a dodavatelské řetězce po celém světě,“ řekl Sunak. „Hospodářská stabilita a důvěra jsou pro mě ústředním bodem programu této vlády. To bude znamenat, že přijdou těžká rozhodnutí,“ uvedl.

Sunak je pro Británii revolucí. Ať už vydrží měsíc, nebo roky

Mezi své priority Sunak zařadil také silnější zdravotnický systém, lepší školy, bezpečnější ulice, kontrolu hranic, ochranu životního prostředí, podporu ozbrojených sil či budování ekonomiky, která využije pobrexitové příležitosti.

Podle politické reportérky stanice Sky News Beth Rigbyové bylo na Sunakově projevu charakteristické zejména to, že vyslovil to, co předtím neřekla Trussová. Uznal, že předchozí kabinet udělal chyby a že před ním jako před novým premiérem stojí obtížný úkol znovu si získat důvěru občanů. „Tato vláda bude mít integritu, profesionalitu a odpovědnost na všech úrovních. Důvěra se získává a já si získám tu vaši,“ řekl Sunak v projevu.

Třetí premiér za dva měsíce

Sunak se stal premiérem po sedmitýdenním působení Trussové, jejíž plány na snížení daní způsobily v zemi finanční chaos. Sunak byl v pondělí vybrán vládnoucími konzervativci, aby Trussovou nahradil. Premiérem ho dnes jmenoval britský král Karel III., který předtím přijal rezignaci Trussové. Panovník zároveň Sunaka pověřil sestavením kabinetu. Očekává se, premiér novou vládu představí ještě dnes.

Pro Karla III. bylo jmenování ministerského předsedy premiérou, Trussovou do funkce krátce před svou smrtí uvedla ještě královna Alžběta II.

Trussová naposledy v Downing Street: Británie potřebuje odvahu dělat věci jinak

Sunak se stal prvním britským ministerským předsedou s indickými kořeny a nejmladším lídrem země za posledních více než 200 let. Po Trussové a Borisi Johnsonovi je již třetím premiérem, kterého Británie měla v letošním roce.

Kromě stabilizace britské ekonomiky se Sunak musí pokusit sjednotit vládní stranu, která se kromě neshod potýká s rekordně nízkou podporou voličů v průzkumech veřejného mínění. Konzervativní zákonodárkyně Victoria Atkinsová prohlásila, že strana se pod Sunakovým vedením „uklidní“. „Všichni chápeme, že se nyní musíme skutečně postavit za Rishiho - a po pravdě řečeno, přesně to strana udělala,“ řekla rozhlasové stanici LBC.

Dvaačtyřicetiletý Sunak se stal v pořadí 57. premiérem Spojeného království a je nejmladším šéfem vlády za posledních 200 let. Je také prvním britským premiérem, který není běloch.