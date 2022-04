„Ve světě nemá obdoby a dlouho mít nebude. Tato jedinečná zbraň posílí bojový potenciál našich ozbrojených sil a přiměje k přemýšlení ty, kdo se v zápalu agresivní rétoriky snaží ohrožovat naši zemi,“ řekl podle agentury TASS Putin.

Putin announces that Russia has for the first time test-fired its newest land-based ICBM, the Sarmat, from the Plesetsk cosmodrome. (as if things weren't peachy enough already) pic.twitter.com/1wQNqMr8kR