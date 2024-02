Ukrajinská armáda téměř dva roky od ruského útoku poprvé mění nejvyšší velení. Prezident Volodymyr Zelenskyj do jejího čela postavil osmapadesátiletého Oleksandra Syrského. Pozorovatelé uznávají jeho úspěchy na začátku války. Někteří vojáci v poli mu vyčítají toleranci vysokých ztrát a obávají se, že bude příliš poslouchat politické vedení.

Oleksandr Syrskyj, nový vrchní velitel ukrajinských vojsk. | Foto: ČTK

Prezident Volodymr Zelenskyj dosavadního šéfa ozbrojených sil Valerije Zalužného odvolal po měsících zpráv o rostoucích sporech. Kyiv Independent uvedl, že volbou stávajícího velitele pozemních sil Syrského hlava státu nepřekvapila. Generál byl podle listu mezi předními kandidáty zejména proto, že je známý dobrými vztahy právě se Zelenským a jeho administrativou.

Po ruské invazi na Ukrajinu před dvěma lety velel Syrskyj obraně metropole. „Rozdělil Kyjev a okolí do sektorů a v každém svěřil velení generálovi z vojenských vzdělávacích center. Vytvořil tak jasnou linii velení, do které zapadly všechny ukrajinské vojenské jednotky a bezpečnostní služby. Taktická rozhodnutí činili přímo důstojníci na místě, aniž by je museli konzultovat s ústředím,“ popsal jeho postup list Washington Post. Syrskyj poté vedl i rychlou a úspěšnou podzimní protiofenzívu, která osvobodila Charkovskou oblast.

Agentura Reuters připomněla, že velel i dlouhým a krvavým bojům u Bachmutu. Někteří analytici i vojáci v poli pochybují, zda boje o zničené město stály za tolik padlých a raněných. Syrskyj argumentoval, že zarputilá obrana poškodila celkové ruské válečné úsilí tím, že na sebe připoutala ruskou žoldnéřskou Wagnerovu skupinu, napsala agentura.

Kritiku vojáků zmínil, také s odkazem na Bachmut, i list The Washington Post. Poukázal na to, že mu vyčítají sovětský styl velení a považují ho za „řezníka“. Podle amerického listu někteří vojáci očekávají, že se Syrský nechá příliš vést přáním politického vedení země. „Za pár měsíců se nejspíš dočkáme nějakých pokusů o útoky. Syrskyj se totiž drží Zelenského. A Zelenskyj chce velká vítězství,“ řekl pro list nejmenovaný major sloužící nyní na východní Ukrajině.

Oddanost i dostatek nápadů

Stoupenci nového šéfa vojsk podle britského Guardianu zdůrazňují jeho oddanost. Jeden z nich loni listu řekl, že Syrskyj po ruské invazi při řízení obrany Kyjeva tři dny nespal. Generál sám říká, že denně spí čtyři a půl hodiny. Vstává před půl šestou a den začíná hodinou posilování a cvičení, uvedl The Guardian. Od bojů na východě Ukrajiny po roce 2014 má volací znak Sněžný leopard.

List naznačil, že jako znalec historie bude mít Syrskyj nejspíš dost nápadů, jak dál bojovat. Loni v červnu generál tvrdil, že i když jsou moderní zbraně čím dál vyspělejší, podstata vedení války se během věků nemění. „Když čtete o bitvě mezi Hannibalem a Římany roku 216 před naším letopočtem u Kann, vidíte, že principy jsou pořád stejné: mít protivníka důkladně nastudovaného, obchvátit ho po křídlech a obklíčit, soustředit hlavní nápor na nejslabší místo jeho obrany,“ řekl tehdy Guardianu Syrskyj.

