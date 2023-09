Ukrajinské síly po týdnech usilovného odminovávání rozhodujícím způsobem prolomily první ruskou obrannou linii u Záporoží, řekl britskému nedělníku The Observer jeden z nejvýše postavených ukrajinských generálů Oleksandr Tarnavskyj, který má na starosti protiofenzívu na jihu země. Armáda podle něj nyní očekává rychlejší územní zisky při postupu na slabší druhou linii, kterou na jihu Ukrajiny ruští okupanti vybudovali.

Ukrajinští vojáci během protiofenzivy v Doněcké oblasti | Foto: Profimedia/Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency/Abacapress.com

„Nyní se nacházíme mezi první a druhou ruskou obrannou linií,“ uvedl Tarnavskyj několik dní poté, co Kyjev oznámil symbolické vítězství, když znovudobyl obci Robotyne. Tarnavskyj odhadl, že Rusko věnovalo 60 procent svého času a zdrojů na vybudování první obranné linie a pouze po 20 procent na druhou a třetí linii, protože Moskva neočekávala, že by se ukrajinské síly mohly dostat skrz.

Nyní, když bylo minové pole prolomeno, ztratili Rusové velkou část své výhody. „Mezi první a druhou linií obrany je velmi velký rozdíl,“ dodal Tarnavskyj.

Rusko přesouvá jednotky z Luhanské oblasti na jih, domnívají se analytici

Rozsáhlé minové pole zastavilo ukrajinské jednotky na několik týdnů, zatímco vojáci pomalu pěšky čistili útočnou trasu. Ruské jednotky zatím „jen stály a čekaly na ukrajinskou armádu“, uvedl generál.

Podle agentury AFP se zdá, že rozhovor je součástí ukrajinské snahy rázně odmítnout kritiku zaznívající z některých míst na Západě, podle které je protiofenzíva zahájená v červnu s cílem získat zpět území dobytá Moskvou příliš pomalá. Kritiku v posledních dnech odmítli i prezident Volodymyr Zelenskyj či ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Vojáky zdrželo zaminované území

Zdánlivě pomalý vojenský pokrok během léta posílil hlasy, které vyzývaly k jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o ukončení války. Tento postoj byl ostře odmítnut na Ukrajině, kde se mnozí domnívají, že pouze úplná porážka Ruska zabrání další invazi.

Tarnavskyj vysvětlil, že ukrajinská armáda se zdržela v protiofenzívě, protože „strávila více času, než se očekávalo, odminováním území“ obsazených Rusy. „Evakuace zraněných pro nás byla bohužel obtížná. A to také zkomplikovalo náš postup,“ dodal a přiznal, že Kyjev utrpěl značné ztráty.

Tarnavskyj kritiku také odmítl s tím, že raději hodnotí práci, až když je hotová, a poděkoval Británii a dalším spojencům za podporu ve formě výcviku a zbraní, včetně tanků.

„Nepřítel čerpá své rezervy nejen na Ukrajině, ale i v Rusku. Dříve nebo později Rusům dojdou jejich nejlepší vojáci. To nám dá příležitost zaútočit na ně více a rychleji,“ řekl generál. „Všechno teprve přijde,“ dodal.

Útok dronů v Oděské oblasti poničil přístav a zranil dva lidi, píše Reuters

Na otázku ohledně pomalého postupu při prolamování ruských linií v další ofenzívě dále na východ podél obranné linie nepřítele odpověděl, že má jiné cíle, a dodal, že Ukrajina připravuje další překvapivé ofenzívy, aby vyčerpala síly Moskvy.

„Čím blíže jsme k vítězství, tím je to obtížnější. A proč tomu tak je? Protože bohužel ztrácíme naše nejsilnější a nejlepší vojáky,“ vysvětlil. „Nyní se musíme soustředit na určité oblasti a dokončit práci. Bez ohledu na to, jak je to pro každého z nás těžké,“ dodal.