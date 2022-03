Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval Moskvu ke konstruktivnímu jednání o míru . „Je čas na setkání, je čas jednat,“ řekl Zelenskyj, podle kterého je to jediná šance Rusů minimalizovat škody způsobené jejich vlastními chybami.

Sankce podle Zelenského Rusko ničí. „Navíc si vytváříme spojence, kteří byli dříve považovaní za neutrální. Vždycky ale budeme spoléhat na vyjednávání. Od začátku jsme navrhovali dialog a mírové řešení,“ řekl ukrajinský prezident.

Rusové jsou navíc dosavadním průběhem bojů zaskočeni. Podle britského ministerstva obrany dosud Kreml nedosáhl svých původních cílů a je zaskočen rozsahem a urputností ukrajinské obrany. „Rusko bylo přinuceno ke změně strategie a teď volí cestu destrukce,“ soudí britský úřad.

Online reportáž

Civilisté a válka

V Mariupolu pokračuje pátrání po lidech v troskách bombardovaného divadla. Záchranáři doposud vyprostili 130 přeživších. Pod sutinami podle prezidenta Volodymyra Zelenského mohou být stále uvězněny stovky lidí.

Guvernér Luhanské oblasti Sergej Gajdaj oznámil, že po dohodě s ruskou armádou bude v sobotu otevřen humanitární koridor, který umožní evakuaci několika měst. „Začne evakuace obyvatel a těm, kteří zůstanou, bude dovezeno jídlo, voda a léky. Koridor byl domluven na nejvyšší úrovni, takže věřím, že ho Rusové budou respektovat,“ doplnil.

Stále přibývá lidí, kteří z Ukrajiny kvůli válce uprchli. Hranice Polska překročilo podle tamní pohraniční stráže od počátku Ruské invaze na Ukrajinu již 2 041 391 lidí.

Varování Číně

Zdroj: Deník

Americký prezident Joe Biden varoval svého čínského protějška Si Ťin-pchinga před jakoukoli formou pomoci Rusku ve válce. „Prezident upozornil, jaké následky by měla čínská materiální pomoc Rusku, které brutálně útočí na ukrajinská města a civilisty. Je to něco, co bude bedlivě sledovat celý svět,“ uvedla tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.