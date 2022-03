V Charkově dopadly dvě rakety na úřední budovu a zasažen byl také pravoslavný chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice. Již v úterý zemřela v druhém největším ukrajinském městě místní pracovnice Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), uvedla v noci na dnešek sama organizace.

Kyjevem v noci na dnešek otřásly nejméně čtyři silné exploze, píše Unian. V metropoli, ale i v Žytomyru, Lvově, Lucku či Ivano-Frankivsku na západě země zněl podle serveru RBK Ukrajina letecký poplach.

Online reportáž

Z Ukrajiny uprchlo víc než milion lidí

Z Ukrajiny uprchlo během týdne od začátku ruské invaze už více než milion lidí. Uvedl to Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), podle kterého jde co do rychlosti o bezprecedentní exodus v tomto století. Informovala o tom dnes agentura AP.

Putin tvrdí, že osvobozuje Rusy. Ale vraždí je stejně jako Ukrajince

Dosavadní uprchlická bilance znamená, že Ukrajinu - stát se 44 miliony obyvatel - již opustily zhruba dvě procenta z celkové populace. UNHCR dříve uvedl, že boje mohou ze země vyhnat až čtyři miliony lidí.

"Jen za sedm dní jsme svědky exodu milionu uprchlíků z Ukrajiny do sousedních zemí," uvedl na twitteru vysoký komisař pro uprchlíky Filippo Grandi. UNHCR agentuře AP na základě svých dat získaných od úřadů cílových zemí sdělil, že hranice jednoho milionu běženců byla prolomena o půlnoci.

Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karim Khan ve středu oznámil, že zahájil vyšetřování možných válečných zločinů, zločinů proti lidskosti či genocidy na Ukrajině. Khan uvedl, že vyšetřování se bude týkat období od 21. listopadu 2013 do současnosti, tedy od dne, kdy na Ukrajině vypukly protesty proti odmítnutí dohody s EU tehdejší proruskou vládou.

Bombový kryt, sklep i metro. Jak se na Ukrajině za dunění války rodí děti

Khan oznámil, že vyšetřování zahájil na základě stížností, které mu dodalo 39 zemí. Shledal dostatečný důvod pro to se domnívat, že mohly být spáchány zločiny, pro jejichž vyšetřování má ICC jurisdikci. Vyšetřování se může týkat kohokoli na jakékoli části území Ukrajiny v daném období, uvádí se v prohlášení.

Podle serveru BBC stížnost podaly všechny země EU, Británie, Kanada, Nový Zéland či Švýcarsko. Agentura EFE jmenovala mimo jiné též Austrálii, Kolumbii či Kostariku.