Rusko očekává, že „vojenská operace“ na Ukrajině skončí „obsáhlou dohodou“ , která bude obsahovat bezpečnostní záruky a především vyhlášení ukrajinské neutrality . Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Zároveň věří, že současná situace posílí ruské vztahy s Čínou . „V době, kdy Západ podkopává základy, na kterých mezinárodní systém stojí, musíme my jako dvě mocnosti přemýšlet, jak dál pokračovat,“ prohlásil.

Rusové v Mariupolu bombardovali školu, kde se skrývali civilisté, tvrdí radnice

Čína v noci kritizovala slova amerického prezidenta Joe Bidena, který v rozhovoru se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem varoval před jakoukoli podporou Ruska. „Čína nebude podléhat vnějšímu tlaku a postaví se jakýmkoli nespravedlivým obviněním a podezřením,“ reagovalo čínské ministerstvo zahraničí, podle kterého je čínská pozice objektivní, férová a v souladu s přáním „většiny zemí“.

Ukrajinská státní bezpečnostní rada v noci rozhodla o omezení činosti některých politických stran a organizací s napojením na Rusko. Opatření se dotkne také opoziční strany Pro život, která je se 43 křesly druhou nejsilnější stranou v parlamentu, upozorňuje polský deník Gazeta Wyborcza.

Online reportáž

Zelenskyj: Rusové nechávají těla padlých na bojišti

„Čím déle potrvá ruský teror proti Ukrajině, tím horší bude mít následky,“ prohlásil ve svém videu v noci na neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Blokáda Mariupolu podle něj vejde do historie zodpovědnosti za válečné zločiny. „Udělat poklidnému městu to, co udělali Rusové, je teroristický čin a tak se na něj bude vzpomínat po staletí.“

Podle Zelenského zůstávají v místech nejtvrdších bojů ležet těla ruských vojáků. „Tato těla nikdo neodváží. Chápeme, že Rusko má nekonečné lidské zdroje a spoustu vybavení. Ale ptám se občanů Ruska: co se stalo, že vás to přimělo nevšímat si vlastních ztrát?“ uvedl.

Zdroj: Deník

Nejméně dvacet dětí, které porodily náhradní matky, uvázlo podle úřadů v jednom z kyjevských krytů. Tam údajně čekají na své rodiče, kteří se nemohou dostat do válečné oblasti, aby je vyzvedli.

Z dětského domova ve městě Sumy bylo od začátku války evakuováno 71 dětí. Ty musely strávit poslední dva týdny v bunkrech, většina z nich přitom podle ukrajinské agentury Interfax vyžaduje speciální zdravotní péči.