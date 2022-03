Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opětovně žádal mezinárodní společenství o dodávky stíhaček, tanků a těžkých zbraní. Chtěl by je využít zejména k osvobození lidí v obléhaném ukrajinském městě Mariupol. Video s proslovem zveřejnil na svých stránkách úřad prezidenta včera krátce před půlnocí. „Ukrajina nemůže sestřelovat ruské rakety brokovnicemi a kulomety,“ citovala hlavu státu agentura DPA.

Zelenskyj požádal také o systémy protiraketové obrany a střely použitelné proti lodím. „Naši partneři to všechno mají, leží to v jejich skladech pokryté prachem," řekl s tím, že Ukrajina potřebuje pouhé procento vybavení NATO. „Nežádali jsme o víc. Ani teď nežádáme o víc. A čekáme na to už 31 dní," prohlásil Zelenskyj s odkazem na počet dní od začátku ruské invaze.

Online reportáž

Volodymyr Zelenskyj již dříve požádal polského prezidenta Andrzeje Dudu o těžké zbraně. Varoval, že bez dodávek od spojenců pro Ukrajinu hrozí Pobaltí, Polsku, Slovensku a celé východní Evropě střet s Ruskem.

Stojíme pevně na straně Ukrajiny, ujistil Biden. Očekává dlouhý a složitý boj

Ukrajinská generální prokuratura v sobotu zveřejnila údaje o obětech války z řad médií. Vinou ruské agrese zemřelo 12 novinářů a dalších 10 bylo zraněno. Celkem 56 zástupců médií bylo podle ukrajinských vyšetřovatelů vystaveno trestným činům ze strany ruských invazních sil. „Z toho 15 bylo cizinců a mezi nimi i dva občané České republiky,“ uvádí Kyjev.

Zdroj: Deník„Rusko za měsíc od začátku invaze na Ukrajinu spáchalo 148 zločinů proti novinářům a médiím,“ informoval ukrajinský Institut masových informací. Ruské síly například ostřelovaly 10 televizních věží, což vedlo k přerušení nebo ukončení televizního a rozhlasového vysílání v osmi regionech Ukrajiny. Kromě toho bylo nejméně 70 regionálních médií nuceno zavřít kvůli výhrůžkám nebo zabaveným prostorám a vybavení.

V sobotu pokračovala evakuace civilistů z ukrajinských měst, a to všemi deseti dohodnutými humanitárními koridory. Podle ukrajinské vicepremiérky Iryny Vereščukové se podařilo evakuovat 5 208 lidí, o den dříve jich přitom bylo 7 331. Z obléhaného přístavu Mariupol se relativního bezpečí Záporoží dostaly čtyři tisíce civilistů, na evakuaci jich ve městě ale stále čeká přes sto tisíc.

Zahraniční reakce

Americký prezident Joe Biden v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu očekává dlouhý a složitý boj. Řekl to v sobotu při svém projevu ve Varšavě s tím, že pro tuto agresi neexistuje žádné ospravedlnění. „Důvody uváděné Moskvou jsou nemravné a cynické,“ prohlásil a jako viníka označil ruského prezidenta Vladimira Putina, který by dle Bidena neměl zůstat u moci.

Při setkání s ukrajinskými uprchlíky jej označil za řezníka. Šéf Bílého domu mimo jiné ujistil, že USA stojí pevně na straně Ukrajiny a že Severoatlantická aliance bude v případě útoku bránit každý centimetr území členských států.

Situace v Česku

Na začlenění ukrajinských uprchlíků do škol bude ČR potřebovat zhruba 17 miliard korun. „V tuto chvíli víme, že do konce srpna potřebujeme částku 5,2 miliardy," sdělil v rozhovoru pro ČTK ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Uvedená suma dle jeho slov vychází ze současných průměrných nákladů na jednoho žáka a z předpokladu, že by do českých škol nastoupilo 120 tisíc uprchlíků. Resort by chtěl čerpat z rozpočtu státu, rezerv krajů, EU i třeba norských fondů, schválený rozpočet ministerstva je 249,6 miliardy korun.

U Kyjeva dostávají Rusové na frak. Kreml mění plány, chce "osvobodit" Donbas

Válku na Ukrajině hlasitě odsoudili i Rusové z pražské komunity. „Pochodu městem se zúčastnily asi tři tisíce. Respekt,“ napsala na twitter předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Radiační situace na Ukrajině zůstává normální,“ ujistila.