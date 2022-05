Britský premiér Boris Johnson dnes navštíví Finsko a Švédsko, které zvažují podání přihlášky do Severoatlantické aliance (NATO). Bude tam diskutovat o situaci na Ukrajině a evropské bezpečnosti. Očekává se, že Finsko oznámí svůj zájem o členství v NATO již tento týden poté, co parlamentní zahraniční výbor vypracuje odpověď na vládní bezpečnostní zprávu, která zahrnuje i možnost vstupu do Aliance, informuje CNN.

Americká Sněmovna reprezentantů schválila pomoc Ukrajině ve výši přes 40 miliard dolarů (948 miliard korun). Původní návrh prezidenta Joea Bidena z konce dubna tak navýšila o sedm miliard, informuje agentura AP. Nyní se očekává, že pomoc schválí Senát, který slíbil, že bude jednat rychle.

Online reportáž

Obyvatelé Kyjeva chtějí nové jméno pro stanici metra. V online anketě se vyslovili pro přejmenování stanice „Minsk“ na „Varšavu“. O změně rozhodne městská rada, informuje televize Nexta.