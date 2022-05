Ruská plynárenská společnost Gazprom zastavila vývoz plynu do Finska . „Dovoz plynu přes vstupní bod Imatra byl zastaven,“ sdělil finský operátor Gasgrid. „Počínaje sobotou, během nadcházející letní sezony, bude Gasum zásobovat své zákazníky z jiných zdrojů prostřednictvím plynovodu Balticconnector,“ uvedla již dříve společnost Gasum, která je státním velkoobchodem s plynem. Finský podnik předtím odmítl platit Gazpromu za dodávky v rublech.

Vláda Finska, které je neutrální zemí a má s Ruskem více než 1300 kilometrů dlouhou hranici, ve středu schválila vstup země do Severoatlantické aliance. Učinila tak poté, co Rusko 24. února vojensky napadlo Ukrajinu, která také není členem NATO. Moskva dříve varovala, že pokud se Finsko rozhodne vstoupit do NATO, přijde s odvetnými kroky.

Online reportáž

Ruské ministerstvo vnitra nově zařadilo mezi „zahraniční agenty“ šachového velmistra Garriho Kasparova a někdejšího nejbohatšího ruského podnikatele Michaila Chodorkovského, kteří jsou známými kritiky Kremlu, informovala agentura Reuters. Podle odborníků jde o další tažení proti oponentům režimu a o umlčení kritických hlasů v zemi.

Nálepkou „zahraniční agent“, která je v Rusku od sovětských dob vnímána značně hanlivě, ruské úřady označují nevládní organizace, nezávislá média a jednotlivce, dostávající podle názoru úřadů finanční podporu ze zahraničí a vyvíjející politickou činnost. Podle stránek ministerstva vnitra byla u Chodorkovského jako zdroj financování zmíněna Ukrajina. Také Kasparov údajně dostával finanční podporu z Ukrajiny a od lidskoprávní nadace.

Situace v Česku

Česko patří mezi pět největších dodavatelů vojenského materiálu na Ukrajinu. Do země bránící se ruské agresi putovaly z České republiky zbraně nebo technika za mnoho miliard korun, vyplývá z vyjádření náměstka ministryně obrany Tomáše Kopečného.

Jen v prvních týdnech od začátku ruského napadení Ukrajiny česká vláda uvolnila vojenskou pomoc za více než tři miliardy korun, další miliardu vybrali lidé ve finanční sbírce. Násobně více pak z Česka na Ukrajinu zamířilo „z dalších zdrojů“, řekl ČTK Kopečný. Z Česka na Ukrajinu byly podle něj dodány typově téměř všechny druhy zbraní a vojenského materiálu, který se zde vyrábí. A to včetně těžké techniky, raketometů nebo houfnic. Podle Kopečného se na dodávkách pro Ukrajinu snažili vydělat podvodníci.