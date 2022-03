Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvedla, že ukrajinští technici obnovili dodávky elektřiny v areálu odstavené jaderné elektrárny v Černobylu. Ty byly přerušeny začátkem týdne, a panovaly tak obavy o bezpečnost kvůli možnému úniku radiace. Americká ministryně pro energetiku Jennifer Granholmová obvinila Rusko z porušování pravidel jaderné bezpečnosti a vyjádřila obavy z 'pokračujícího ruského bombardování' na Ukrajině.

Rusové dnes oznámili ukrajinskému personálu Záporožské jaderné elektrárny, že zařízení nyní patří ruské společnosti Rosatom. Informoval o tom šéf ukrajinské společnosti Energoatom Petro Kotin.

Ruský prezident Vladimir Putin podle War Research Institute údajně provedl vnitřní čistku důstojníků a zaměstnanců tajných služeb. Vyhodil několik generálů a zatkl zpravodajské důstojníky FSB.

Ze čtyř ukrajinských měst obléhaných ruskou armádou se v pátek podařilo evakuovat 7144 lidí, tedy mnohem méně než v předchozích dnech. Oznámil to v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten zároveň obvinil Moskvu, že opět záměrně blokovala cestu do přístavního města Mariupol, kde čekají na možnost evakuace desítky tisíc lidí a kde docházejí potraviny, léky i voda.

Itálie zabavila megajachtu v hodnotě 578 milionů dolarů, kterou vlastní sankcionovaný ruský oligarcha Andrij Melničenko. Jde o jednu z největších superjachet na světě.

