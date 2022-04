Z oblastí bojů na Ukrajině se v úterý podařilo evakuovat 3846 lidí, uvedla v úterý večer vicepremiérka Iryna Vereščuková. Téměř 1500 z nich pochází z ruskými jednotkami obleženého Mariupolu, kde panuje katastrofální humanitární situace. V Mariupolu, který měl před válkou přes 400 tisíc obyvatel, je stále kolem 160 tisíc lidí. Na pět tisíc obyvatel už podle zdejších úřadů přišlo o život.

Za 35 dní ruské okupace Hostomelu se ztratilo přes 400 lidí, tvrdí Ukrajina. Očití svědci potvrdili smrt některých z nich, část lidí se pohřešuje.

Do brány ruského velvyslanectví v Bukurešti v Rumunsku narazilo auto a následně začalo hořet. Řidič incident nepřežil. Zatím není jasné, zda šlo o úmysl, či o nehodu. Deník Romania Libera nicméně naznačil, že řidič mohl jednat úmyslně v protestu proti ruské agresi na Ukrajině.

BREAKING: Man dies after setting himself on fire and crashing car into the Russian Embassy in Bucharest pic.twitter.com/QTFUtYEGaE