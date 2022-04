Do města Mariupol míří konvoj 45 autobusů s humanitární pomocí, které mají následně evakuovat civilisty, oznámila ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Podle Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC), jenž se na snaze o evakuaci podílí, se odvoz lidí z města čeká v pátek.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo nejméně 1 232 civilistů a 1 935 bylo zraněno, uvedl Vysoký komisař OSN pro lidská práva.

Ukrajinský generální štáb dnes prohlásil, že Rusko od začátku invaze přišlo už o 17 500 vojáků a stovky tanků, obrněných vozidel, děl a množství raketometů či letadel. Tyto informace nelze nezávisle ověřit, ruské ministerstvo obrany naposledy 25. března oznámilo, že bylo dosud zabito 1351 ruských vojáků a 3825 utrpělo zranění.

Spojené státy uvalily na Rusko další sankce, které směřují na technologický sektor včetně největšího ruského výrobce polovodičů, firmy Mikron. Postihy rozšířila rovněž Británie, která cílí na ruská státní média a jejich "propagandisty", ale také na generála Michaila Mizinceva, jehož viní ze zkázy v obléhaném Mariupolu.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) uvedla, že ruská invaze na Ukrajinu uvrhne obě země do největšího hospodářského poklesu za posledních 25 let. Ukrajina by ale mohla v roce 2023 výrazně oživit, pokud se podaří brzy uzavřít příměří.