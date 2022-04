Na Ukrajině začala bitva o Donbas, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj je do útoků zapojena velká část ruské armády. Ruské jednotky údajně zaútočily po celé délce válečné fronty v Luhanské, Doněcké a Charkovské oblasti. Prorazit se jim podařilo obranu ve dvou bodech - ve městě Kreminna a v jedné další menší obci. „Bez ohledu na to, kolik ruských vojáků dorazí, budeme bojovat. Budeme se bránit. Budeme to dělat každý den. Nedáme nic ukrajinského," řekl Zelenskyj.