Ukrajinská delegace před sedmou ráno dorazila do Běloruska na jednání s Ruskem. Podle CNN mají ukrajinské informační služby informaci, že je Bělorusko připravené přímo vstoupit do války. Nasazení by mohlo začít už v pondělí. Ukrajina rovněž tvrdí, že z Běloruska vyletěly směrem k ukrajinskému území stíhačky, napsal web The Kyiv Independent.

Bělorusko v nedělním referendu schválilo ústavní změny, které mimo jiné zahrnují zrušení neutrálního bezpečnostního statusu. Díky tomu mohou být podle CNN v zemi rozmístěny ruské jaderné zbraně.

Online reportáž

V centru města Černigov zasáhla raketa obytný dům, informuje v pondělí ráno ukrajinská agentura Ukrinform. Při incidentu se zranila jedna žena, podle zdrojů shořela dvě spodní patra budovy. Rakety v noci zasáhly také severoukrajinské město Žitomir, oznámilo na facebooku velení ukrajinských pozemních sil.

V Kyjevě v pondělí ráno od osmi hodin přestal platit denní zákaz vycházení, otevřely i obchody. Metro v Kyjevě, které v noci pro obyvatele slouží jako protiletecký kryt, se během dnešního dne opět rozjede. Úřady přesto stále nabádají místní, aby kvůli ostřelování vycházeli ven jen v nejnutnějších případech.

POSTUP BOJŮ: Kyjev přečkal další noc. Bělorusko je připravené vstoupit do války

Ruský rubl v pondělí dosáhl rekordního minima a nyní je vůči americkému dolaru na 40 procentech. Jde o reakci na schválení nového balíku sankcí EU, včetně diskutovaného SWIFTu. Ruská centrální banka tak přišla přes noc o přístup k polovině rezerv. Podle ČT24 dnes proto zvýšila hlavní úrokovou sazbu na 20 procent z dosavadních 9,5 procenta. Chce tak zbrzdit propad rublu a růst inflace.

Lidé v Rusku údajně od rána stojí fronty před bankomaty. Moskevská burza dnes zahájí obchodování na devizovém a peněžním trhu až v deset dopoledne moskevského času, tedy o tři hodiny později, než je běžné. Podle Reuters také pozastaví obchodování na akciovém trhu.

Česko vyslalo druhý vlak s pomocí pro ukrajinské bojovníky. První vlak, ve kterém ČR poslala lehké zbraně, už je podle armády na místě určení.

Vlak č. 2 s pomocí pro ukrajinské bojovníky je na cestě. #JsmeArmada#StandWithUkraine pic.twitter.com/9tnKoKpSWy — Armáda ČR (@ArmadaCR) February 28, 2022

Od čtvrtka, kdy ruské jednotky vpadly na Ukrajinu, zemřelo podle ukrajinských úřadů nejméně 352 civilistů, včetně 14 dětí. 1684 lidí je zraněných. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) informoval, že z Ukrajiny už kvůli válce uprchlo nejméně 368 tisíc lidí.