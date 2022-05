Agentura DPA informovala, že mezi zeměmi NATO vznikla neformální dohoda nedodávat Kyjevu bojové letouny a tanky západní výroby. Státy Severoatlantické aliance nechtějí dodávat Ukrajině tento druh zbraní z obav, že by Moskva mohla považovat takový krok za vstup do války a připravit na něj vojenskou odezvu.

Spojené státy, Evropská unie a Velká Británie vytvořily společnou skupinu, která bude ukrajinské prokuratuře pomáhat s dokumentací válečných zločinů. Podle CNN to oznámil šéf americké diplomacie Antony Blinken.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl názor některých západních politiků a komentátorů, kteří Kyjevu doporučili postoupit území okupované Ruskem výměnou za mírovou dohodu. Zelenskyj to řekl ve svém nočním videu. Srovnal to se snahami britských a francouzských politiků, kteří v roce 1938 schválili připojení části československého pohraničí k Německu v naději, že to zabrání nové válce, uvedla agentura AP.

V okupovaném Mariupolu Rusové zrušili letní školní prázdniny. Děti se podle poradce starosty města Petra Andruščenka budou celé léto připravovat na studium podle ruských osnov. „Okupanti oznámili prodloužení školního roku do 1. září, tedy bez prázdnin. Hlavním cílem je odukrajinizace a příprava na školní rok v rámci ruského programu. Děti se budou celé léto učit ruský jazyk a literaturu, ruskou historii a matematiku," informoval.

Rusům žádné území kvůli míru nepostoupíme. Není rok 1938, prohlásil Zelenskyj

Izrael odmítl žádost USA, aby schválil Německu dodávku protitankových střel Spike pro Ukrajinu. Tvrdí to web Axios s odkazem na americké a izraelské představitele. Střely Spike se vyrábějí v Německu za použití izraelské technologie a pod izraelskou licencí.

Strávit dovolenou v cizině plánuje letos v létě jen desetina Rusů, vyplynulo z průzkumu společnosti VCIOM. Tři procenta respondentů chtějí vyrazit do zemí bývalého Sovětského svazu, s výjimkou pobaltských států. Sedm procent by rádo jelo do vzdálenějších krajů.