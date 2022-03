Humanitární pomoc by měla do přístavu Mariupol dorazit podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes odpoledne. Ukrajina zároveň obvinila Rusko, že útočí na konvoje, které se snaží do města dopravit potraviny a další nezbytné věci.

Od začátku války na Ukrajině uprchlo do Polska 1,675 milionu lidí. Ukrajinci míří i do Česka, pražské centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům odbavilo v sobotu 2768 lidí, celkem se na něj obrátilo už přes 30 600 lidí, uvedli hasiči.

Online reportáž

Zelenskyj v sobotu promluvil na další tiskové konferenci. „Rusové vstoupí do Kyjeva jedině tehdy, když nás všechny zabijí. Pokud je to jejich cíl, ať přijdou. Pokud provedou kobercové nálety a vymažou historii celého regionu, historii Kyjevské Rusi, historii Evropy, tak ať si klidně přijdou,“ uvedl.

Ukrajinský prezident poprvé udělil nejvyšší státní vyznamenání, Hrdina Ukrajiny, vojačce, jež padla v boji s ruským vojskem. Informovala o tom stanice BBC. Vyznamenání dostala seržantka Inna Derusová, která sloužila ve zdravotnické službě.

Výbuchy u hranic. Ruské rakety dopadají u Lvova nedaleko Polska, hlásí úřady

Hackerská skupina Anonymous vyzvala Rusy, aby se postavili prezidentu Putinovi a sesadili ho. Skupina už podnikla kvůli invazi na Ukrajinu několik kybernetických útoků na ruská média a úřady.

Moskevská burza v sobotu oznámila, že bude zatím zavřená do 18. března, tedy už třetí týden za sebou. Burza dobrovolně přestala fungovat po invazi Ruska na Ukrajinu.