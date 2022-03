Hackeři ze skupiny Anonymous na twitteru oznámili, že se nabourali do serverů ruské státní televizní a rozhlasové společnosti VGTRK. Informovala o tom BBC na svém ruskojazyčném webu. Na svém twitterovém účtu Anonymous uvedla, že skupina NB65 brzy zveřejní 870 gigabajtů získaných dat.

Ruští okupanti už podle ukrajinské agentury Ukrinform zabili na Ukrajině 143 dětí. Dalších 216 bylo zraněno. Nejvíce dětí bylo zasaženo v Kyjevské oblasti, Charkově, Doněcku nebo Černihivu. Podle novinářů BBC v zemi během posledních týdnů také vzrostl počet předčasných porodů na dvojnásobek až trojnásobek.

Dnes má začít další kolo ukrajinsko-ruských mírových rozhovorů. Tentokrát se delegace sejdou prostřednictvím videokonference. Ukrajina však velký průlom neočekává. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nočním projevu uvedl, že priority v jednáních jsou známy. „Je to suverenita a územní celistvost Ukrajiny, důležité jsou také účinné záruky bezpečnosti. Naším cílem je mír a co nejrychlejší návrat k normálnímu životu v naší zemi,“ řekl.

Kyjevští školáci se během pondělí vrátí do lavic, i když pouze prostřednictvím online kurzů. Krok v neděli oznámil na sociální síti Telegram kyjevský starosta Vitalij Kličko. „Snaží se nás zastrašit. Ale to nebude fungovat," cituje Klička BBC.

V Charkově už ruské bombardování poškodilo tisícovku domů. Ve druhém největším ukrajinském městě proto místní s pomocí pytlů s pískem chrání sochu ukrajinského národního básníka Tarase Ševčenka.

Ukrainians are stacking sandbags around major monuments in #Kharkiv to protect them from #Russian bombing | @AFP #Ukraine