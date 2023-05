Anglický ostrov Burgh, na němž stojí stejnojmenný hotel ve stylu art deco, je na prodej. V minulosti hostil řadu významných osobností, přičemž ti zde údajně jednali i o dalším vývoji druhé světové války. Ostrov a hotel Burgh se ovšem nejvíce pojí se světem detektivek - posloužily totiž jako inspirace spisovatelce Agathě Christie pro dva světoznámé romány.

Anglický ostrov Burgh, který inspiroval Agathu Christie k napsání dvou románů. Jediným obytným komplexem je zde hotel ve stylu art deco (velká bílá budova a přiléhající domky) | Foto: Wikimedia Commons, Mick Knapton, CC BY-SA 3.0

Osm lidí přijíždí na zvláštní pozvání do sídla na soukromém ostrově. Místo předpokládaných hostitelů je zde ale čeká jen obsluha, manželé Rogersovi. Hned při první večeři se navíc ozve tajemná nahrávka, která obviní každého z přítomných z vraždy. A to je jen začátek - někdo totiž začne lidi na ostrově, z něhož se nedá dostat pryč, po jednom zabíjet.

Tak zní ve zkratce děj jednoho z vůbec nejslavnějších detektivních románů britské spisovatelky Agathy Christie. Inspiraci pro dílo Deset malých černoušků (v posledních letech vychází pod názvem A pak nezbyl žádný) načerpala v hotelu na anglickém soukromém ostrově Burgh. Ten je nyní na prodej.

Milovníci stylu art deco a období 20. a 30. let minulého století tak nyní mají šanci získat místo s opravdu jedinečnou historií. Majitel prodává ostrov zároveň se stejnojmenným hotelovým resortem právě z meziválečného období. „Soukromý ostrov se nachází nedaleko vesnice Bigbury-on-Sea v hrabství Devon. Hotel, který byl vystavěn v roce 1929, zabírá 21 akrů (přibližně 8 hektarů, pozn. red.) a nabízí 25 apartmá,“ uvádí magazín Town and Country.

Jak vypadá ostrov Burgh a stejnojmenný hotel na něm:

Nový vlastník za cenu 15 milionů liber (v přepočtu 409 milionů korun) získá místo, kde kromě Agathy Christie nocovaly celebrity, premiéři a prezidenti. A údajně tam Christie nejenže napsala dva detektivní romány, ale dokonce se v hotelu připravovala jedna z nejdůležitějších operací druhé světové války.

Dokonalé místo pro vraždu

Jak uvádí oficiální Twitterový účet hotelu, apartmány jsou pojmenovány po slavných hostech, kteří zde bydleli. V současnosti se tak lze pohybovat a spát v místech, kde Agathě Christie běžely hlavou nápady pro detektivní romány Deset malých černoušků a Zlo pod sluncem (jeden z případů Hercule Poirota). „Pro Christie se stal hotel druhým domovem. Ve třicátých letech byl pro ni vybudován plážový domek naproti ostrovní skalní zdi, který nyní nese název Agathin plážový domek,“ zmiňuje stanice CNN.

Atmosféra a různorodé a zajímavé složení hostů, členů společenské smetánky, ji podle listu The Independent tak uchvátily, že se v obou románech scenérie z ostrova Burgh stávají kulisami vražedného běsnění, byť Christie nikdy ostrov Burgh konkrétně nejmenuje.

Legendární spisovatelka nebyla jedinou celebritou, které se pobyt ve stylovém hotelu mimořádně zalíbil. „Za léta se mezi hvězdné hosty hotelu zařadili Beatles, Nancy Cunardová, Noël Coward, tanečnice Josephine Bakerová,“ vyjmenovává magazín Town and Country. Přespávali zde také bývalý britský král Eduard VIII. se svou manželkou Wallis Simpsonovou.

Navíc se zde údajně odehrávala také důležitá vojensko-politická jednání, která rozhodla o dalším vývoji druhé světové války. „Říká se, že se zde sešli pozdější americký prezident Dwight D. Eisenhower (tehdy vrchní velitel spojeneckých expedičních sil v Evropě, pozn. red.) a britský premiér Winston Churchill před takzvaným Dnem D (tedy vylodění v Normandii, pozn. red.),“ upozorňuje CNN.

Luxus v dobovém hávu

V současnosti hotel nabízí veškerý myslitelný luxus a zároveň neopakovatelnou atmosféru starých slavných časů, kdy tam pobývaly zmíněné celebrity. „Kromě hotelu se zde nachází původní pub ze 14. století, tenisové kurty, přistávací plocha pro vrtulník, wellness a bazén,“ nastiňuje list The Independent.

Takhle nyní vypadá domek, ve kterém kdysi pobývala Agatha Christie:

Podle zástupců realitní společnosti Knight Frank, která se stará o prodej ostrova, je hotel dokonalým příkladem uměleckého stylu art deco. Současný majitel Giles Fuchs jej koupil v roce 2018 a nechal zrenovovat a vybavit novým nábytkem, zároveň ale zachoval celkový styl hotelu. V roce 2022 navíc podle BBC získal povolení pro rozšíření komplexu o nové křídlo či bydlení pro personál.

Právě plány na rekonstrukci a rozšíření ho ale nakonec dovedly k rozhodnutí ostrov posunout někomu dalšímu. „Hotel je náročná milenka. Nejsem ten správný člověk pro tento úkol, neboť jakmile s ním jednou začnete, musíte to dotáhnout do konce. (Přestavba) představuje také značnou částku v hotovosti a nechci hledat dalších sedm milionů liber. V Londýně máme velkou firmu a já léta mohl přesměrovávat peníze, ale hotel byl takový příběh lásky. Zachraňujete něco, co existuje léta, do čeho se vaše rodina zamilovala. Ale toto odklonění peněz už nám nedává žádný smysl a chceme raději koupit další budovy v Londýně,“ vysvětlil stanici BBC Fuchs.

Historie ostrova Burgh



- původně rybářský ostrůvek - ve 14. století zde vznikla hospůdka pro rybáře, kteří žili na ostrově a v blízkém okolí,



- koncem 19. století se z ostrova stala populární destinace pro společenskou smetánku - privátní ostrov totiž poskytoval soukromí,



- v 90. letech 19. století zde tehdejší vlastník, hudebník George H. Chirgwin, nechal postavit dřevěný dům, kde pořádal víkendové párty,



- v roce 1927 ostrov koupil filmový producent Archibald Nettlefold, který zde nechal postavit hotel v tehdy populárním stylu art deco,



- největší slávu hotel zažil ve 30. letech, kdy zde pobývala i Agatha Christie či bývalý král Eduard VIII.,



- za druhé světové války se hotel změnil v zotavovnu pro zraněné letce,



- poté opět začal sloužit svému účelu (nocovali zde i členové skupiny Beatles) a vystřídal několik majitelů, nyní je opět na prodej.



zdroj: CNN