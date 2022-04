Pokud by se František skutečně rozhodl navštívit Kyjev, kam ho pozvali ukrajinští politici i náboženští představitelé, stal by se nejznámější osobností, která by tak během války učinila. Velký ohlas v březnu vyvolala návštěva ukrajinské metropole českým premiérem Petrem Fialou a jeho protějšky z Polska a Slovinska, kterou pozorovatelé hodnotili jako silný signál podpory Kyjevu, který čelí agresi Moskvy.