Kvůli leteckému poplachu v Kyjevě se český prezident Petr Pavel a jeho slovenská kolegyně Zuzana Čaputová společně s dalšími hosty odebrali do krytu, který je umístěn v podzemních garážích hotelu. Riziko vzdušných úderů na ukrajinská města je jedním z důvodů, proč ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zatím nedoporučuje uprchlíkům návrat do země.

Kvůli leteckému poplachu se pracovní setkání českého prezidenta Petr Pavla (vpravo) se zástupci krymských Tatarů improvizovaně přesunulo do hotelového krytu v podzemních garážích, 28. dubna 2023, Kyjev | Foto: ČTK

Ukrajinské úřady odpoledne vyhlásily varování před rizikem vzdušných útoků pro velkou část země - včetně střední, východní, jižní části Ukrajiny. Časně ráno Rusko podniklo vlnu útoků na cíle na mnoha místech Ukrajiny, včetně Kyjeva.

Nucený přechod do krytu narušil odpolední program české hlavy státu. Poslední dnešní pracovní setkání se zástupci krymských Tatarů proto Pavlův tým uspořádal improvizovaně právě přímo v prostorách krytu. Hotel uzpůsobil část podzemních garáží pro potřeby úkrytu, umístil tam stoly se židlemi pro několik desítek lidí, popsal zpravodaj ČTK. Na místě podle něj bylo i základní vybavení včetně občerstvení.

Pavel se sešel se Zelenským: Ukrajina v EU a NATO? Otázka není jestli, ale kdy

Na schůzku s českou hlavou státu tam přišli exiloví vůdci krymských Tatarů Mustafa Džemilev a Refat Čubarov. Po necelé hodině ukrajinské úřady poplach v Kyjevě odvolaly. Z krytu odešla nejprve Čaputová. Pavel dokončil jednání s krymskými Tatary a poté ji následoval. Podle ukrajinské aplikace upozorňující na riziko vzdušných úderů trval dnes v podvečer poplach v Kyjevě 43 minut.

„Neignorujte varování,“ napsal odpoledne na sociální síti šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Sirény se rozezněly řadou ukrajinských oblastí, kolem 18:00 SELČ platilo varování od východu Ukrajiny až po Žytomyrskou a Vinnyckou oblast v centrální části země. Zatím však nejsou k dispozici informace o případném odpoledním vzdušném úderu.

Návrat na Ukrajinu? Zelenskyj: Každý si musí odpovědět sám

Uprchlíci z Ukrajiny musí zatím sami hledat odpověď na otázku, zda se do země vrátí hned, nebo později, řekl na tiskové konferenci po jednáních s Petrem Pavlem a Zuzanou Čaputovou v Kyjevě ukrajinský prezident Zelenskyj. Počítá ale s návratem všech Ukrajinců po válečném vítězství jejich země nad Ruskem.

„Myslím, že odpověď si musí najít každý sám. Někdo se vrací, někdo čeká na naše vítězství. Nemůžu posílat zprávy, že by se měli vrátit, je to jejich volba,“ uvedl Zelenskyj. Každý podle něj musí zvážit, jak situaci vnitřně cítí, jaké třeba stojí výzvy před jeho rodinou. „Jde o děti a další otázky, je to svobodná volba, i v době války jsme svobodná země,“ dodal. Počítá s tím, že se všichni Ukrajinci vrátí, až země „zítra zvítězí“.

Prezident Petr Pavel v Buči: Nic podobného už nesmíme nikdy dopustit

Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je v Evropě přes 8,1 milionu ukrajinských uprchlíků, z toho více než pět milionů se registrovalo v systému dočasné ochrany, který držitelům umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Česko dočasnou ochranu podle údajů z poloviny dubna udělilo asi 504 tisíc uprchlíkům, podle dat ministerstva vnitra se zhruba třetina uprchlíků vrátila zpět, k 1. dubnu jich v Česku pobývalo přibližně 325 tisíc. Téměř 30 procent uprchlíků v Česku tvoří děti. Dvě třetiny dospělých jsou ženy, část pak senioři.