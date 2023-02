Nečekané dobrodružství tříletého křížence pudla a Kavalír King Charles španěla začalo v pondělí během pravidelné ranní procházky ve velšském Wrexhamu. Právě tehdy totiž Ralph využil krátké nepozornosti své majitelky - sedmadvacetileté Georgie Creweové - a vytrhl se jí, když se zapovídala s majitelem jiného psa. To by samo o sobě nebylo nic neobvyklého, Ralph se však ani po delší chvíli k paničce nevrátil.

Zoufalá Georgia milovaného psa neúspěšně hledala tři hodiny, poté se vrátila domů sama. Nemohla tušit, že Ralph jen několik okamžiků po svém útěku naskočil do otevřeného taxíku, který si přivolali obyvatelé jednoho z domů. Měli namířeno na letiště v Manchesteru. „Rodina, která bydlela poblíž, se chystala odletět na dovolenou, zavolala si proto taxík. Ráno bylo chladno, a tak Ralph naskočil do vyhřátého auta,“ popsala Georgia pro zpravodajský server BBC.

Ranní projížďka taxíkem

Taxikář si černého pasažéra sice všiml, protože pes ale neměl žádnou známku, nemohl zkontaktovat jeho majitele. Protože ho ale nechtěl nechat opuštěného na chodníku, rozhodl se, že situaci vyřeší později, a psa vzal na „krátkou“ projížďku. Proti přítomnosti přátelského spolucestujícího ostatně neměli námitek ani jeho klienti, zdůraznil bulvární deník Daily Mail.

Z manchesterského letiště pak Ralph putoval do taxikářova domu ve velšském městě Mold. Tam muž začal na internetu pátrat po majitelích svého nového společníka. Sociální sítě znovu zafungovaly - a kolem desáté hodiny dopoledne se Georgia znovu shledala se svým psem. „Nevypadal, že by to na něm zanechalo nějaké stopy. Spořádal vydatnou snídani a zbytek dne prospal,“ svěřila se britským médiím šťastná majitelka.

Kříženec pudla a Kavalír King Charles španěla. Ilustrační snímekZdroj: Shutterstock

Té se samozřejmě ulevilo. „Je to takové moje dítě. Je velmi inteligentní a není obvyklé, aby se ztratil,“ uzavřela Georgia, která zároveň slíbila, že Ralphovi pro jistotu obstará známku s identifikačními údaji.