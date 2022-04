„Jmenuji se Tatiana Buraková a jsem učitelka angličtiny z Mariupolu. Před třemi dny se nám odtamtud podařilo dostat, poté jsme zamířili do Verdansku. Nakonec jsme doputovali až sem, do Záporoží,“ představila se žena reportérovi.

Cesta však nebyla jednoduchá, na jednom z ruských zátarasů autobus s lidmi prchajícími z města zastavili a vrátili ho zpátky. Dnešní pokus byl ale úspěšný. Konečně se dostali na ukrajinské území a dokonce tu našli i některé ze svých mariupolských přátel. „Za to jsme moc rádi, protože v Mariupolu jsme si prošli peklem,“ sdělila žena reportérovi.

Začátek války a peklo v nemocnici

Své vypravování začali manželé od prvního dne války. „Jak jistě víte, 24. února Putin vyhlásil tuto speciální protiteroristickou operaci, jak ji nazval. A my jsme vlastně plánovali, že v tento den odjedeme. Ale ten osud… Naše auto prostě vypovědělo službu. Ve chvíli, kdy začalo ostřelování, jsme byli v našem bytě v jedné ze čtvrtí, která je na levém břehu řeky. Byla to asi první čtvrť, kteoru začali ostřelovat, tak jsme se rozhodli přesunout do jiné,“ líčí začátek invaze Taťána.

Její vypravování doplnil Valerij. „Pak už bylo ostřelování všude v plném proudu a začala přilétat ruská letadla, všude bylo slyšet bombardování. Když jsme se přesouvali na bezpečnější místo, naše auto bylo pod palbou a utrpěli jsme zranění. Naše armáda nám pak pomohla dostat se do nemocnice.“

Rodina chtěla před Rusy uniknout přes řeku do bezpečí. Cestu přežila jen matka

Výbuch granátu způsobil Taťáně zlomeninu ruky a Valerijovi zlomil čelist. „V té době bylo po celém městě mnoho ruských teroristických skupin, které se snažily vyvolat chaos a ukázat lidem, že vlastně není úniku. A naše ukrajinská armáda se pokoušela tyto skupiny najít,“ popsala Taťána.

V té době byla nemocnice ještě schopná fungovat. „Dva dny poté, co jsme se tam dostali, přestal jít elektrický proud. Pacienti zůstávali na chodbách, kde nebyly okna, protože hrozilo, že by kvůli ostřelování utrpěli zranění,“ řekl Valerij.

Taťána dále pokračovala vzkazem celému světu. „Chtěla bych jen říct, že naši lékaři jsou skuteční hrdinové. Oni totiž celou tu dobu zůstávali v nemocnici, neodešli. Měsíc nebo i déle neustále operovali. Snažili se lidem pomáhat, jak jen mohli. Až po více než měsíci začali myslet na sebe a své rodiny a začali odcházet.“

Strach a zima

Manželé také popsali své pocity v momentech, když kolem nich padaly bomby. „Bylo to hrozné, protože předtím jsme si to uměli jen představovat nebo to viděli ve filmech o druhé světové válce. Ale teď, když jsme leželi na matracích na podlaze a slyšeli jsme zvuk letadla a pak strašný třesk a celá budova se začala třást, bylo to hrozné,“ shodli se oba dva.

Moskva se dočkala povýšení na ponorku. Potopení chlouby Ruska je hitem internetu

Celou situaci navíc komplikovaly i velmi nízké teploty, takže když se okna následkem výbuchu rozbila, v místnostech bylo kolem nuly. „Byla nám hrozná zima. Neměli jsme plyn, elektřinu ani ústřední topení. Pacienti leželi na matracích a měli na sobě jen jednu deku, to bylo všechno. Lidé byli vyděšení, z oken jsme viděli hořet několikapatrové budovy. Neustále jsme slyšeli pláč. Některé lidi přiváželi bez nohou, bez rukou. Umíraly i děti,“ popsala hrozné dny v nemocnici Taťána.

Všude mrtvá těla

V jednom týdnu byli prý Rusové ve čtvrti, kde stála nemocnice, obzvláště aktivní. Později se však ostřelování trochu posunulo a tak se lidé snažili z nemocnice dostat ven, aby našli své příbuzné a přátele.

První, co viděli, když vyšli ven, byla mrtvá těla na ulicích. Někdy šlo o celé rodiny s dětmi. „Lidé přicházeli do nemocnice a ptali se lékaře, co mají dělat s mrtvým tělem, které mají doma. Odpovídal jim, ať je prostě pohřbí,“ řekl Valeryj.

Lidé tak začali pohřbívat své příbuzné a zabité sousedy přímo ve dvorech nebo ve vícepodlažních domech. Všude byly hroby.

Rozkvétající město

Manželský pár zavzpomínal i na to, jak město, které je nyní srovnáno se zemí, vypadalo ještě dávno před agresivní ruskou invazí. „Vzpomínám si na Euro 2012, můj anglický kamarád nás v Mariupolu navštívil a byl příjemně překvapen, jak vyspělé město to je,“ nostalgicky poznamenal Valerij.

Rusko už způsobilo Ukrajině škody přes půl bilionu dolarů. Platit je musí Rusové

Jeho slova vzápětí potvrdila i Taťána. „Naše město bylo v rozkvětu. Parky, krásné budovy, spousta lidí. Měli jsme i významné historické památky, ale teď už nemáme nic. Symbol našeho města, činoherní divadlo, bylo vybombardováno a lidé, kteří se tam ukrývali ve sklepě, zahynuli. Je to město duchů. Všude jsou kostry devítipatrových budov, protože byly vypáleny. A ani nevíme, kolik lidí uvnitř zemřelo.”

„Rusové si říkají osvoboditelé. Přijdou a řeknou: osvobodili jsme vás. Od čeho? Osvobodili nás od našeho života. Osvobodili nás od našich bytů, od našich peněz, od naší práce, od našich příbuzných, kteří už nežijí. Tak od čeho jste nás osvobodili? Měli jsme dobrý život. Naše město vzkvétalo,“ posteskla si učitelka z Mariupolu.