Korunovace Karla III.: Pavel se v Buckinghamském paláci setkal s králem

Český prezident Petr Pavel je rád, že se může zúčastnit sobotní korunovace britského krále Karla III., protože je to první událost svého druhu po 70 letech. Řekl to českým novinářům při dnešním vystoupení na české ambasádě v Londýně. Později zavítal i do Buckinghamského paláce na recepci pořádanou králem. S Karlem III. měl možnost prohodit několik slov, sdělil při následném brífinku.

Český prezident Petr Pavel s manželkou Evou budou hosty korunovace britského krále Karla III. | Foto: Profimedia