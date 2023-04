Nic podobného už nesmíme nikdy dopustit, řekl český prezident Petr Pavel při návštěvě ukrajinského města Buča, ve kterém po ruské okupaci zůstaly stovky mrtvých. Během asi půlhodinové zastávky v rámci své návštěvy Ukrajiny si prohlédl kostel svatého Ondřeje a v jeho blízkosti místo, kde byli pohřbeni ukrajinští civilisté zabití ruskou armádou.

Český prezident Pavel Pavel v Buči u místa, kde byly pohřbeny oběti ruské invaze | Foto: ČTK

„Myslím, že by to pro náš všechny mělo být memento, abychom něco takového už nedopustili,“ řekl Pavel v Buči.

Dodal, že Česko nesmí Ukrajince nechat samotné. „Protože v okamžiku, kdy je začneme opouštět, kdy naše pomoc začne slábnout, tak v tom samozřejmě zůstanou sami a pak bude velice těžké, aby uspěli. A je v našem zájmu, aby uspěli, protože to, za co tady bojují, to je i základ našeho hodnotového světa,“ řekl prezident českým novinářům.

Pavel s Čaputovou dorazili na Ukrajinu. Jednat budou i se Zelenským

V kostele jsou vystaveny desítky fotografií, které zachycují oběti ruské invaze, včetně ikonických fotografií, díky kterým se Buča stala jedním ze symbolů válečných zvěrstev.

U kostela se prezident setkal se svým přítelem, se kterým má společnou armádní minulost, a s jeho ženou. Manželský pár bydlí v Buči, odkud před invazními vojsky stihl včas uprchnout. Jeho dům ale ruští vojáci poničili.

Stovky mrtvých civilistů



Ruské síly zahájily útok na Buču loni 27. února, jen několik dní po vpádu na Ukrajinu, v rámci ofenzivy zaměřené na Kyjev. Ukrajinským silám se podařilo Buču osvobodit na konci loňského března, když se ruští vojáci po neúspěšné ofenzivě na metropoli ze severu stahovali. Ukrajina odhaduje, že během ruské okupace zahynulo v oblasti kolem Buče přes 1400 civilistů. Z toho 637 lidí bylo zabito v samotném městě.