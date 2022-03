Rusům mizí před očima jak obchody, tak i jejich úspory

Zejména v Rusku se nyní z bílého „zetka“ rychle stává neochvějný proválečný symbol. Rusové podporující Putinovu agresi na Ukrajině si písmeno malují na auta, nechávají si ho tisknout na trička, zdobí jím své domy nebo zastávky veřejné dopravy. Symbol před nedávnem použili Srbové na proruské demonstraci v Bělehradě a ve středoruském městě Kazaň zase ruská propaganda vyfotila asi šedesát nemocných dětí a zaměstnanců hospice, jak před budovou na sněhu vytvořili obří „Z“.

Už jsem tu psal, že v Kyjevě kolem silnic jsou billboardy s obrázkem písmene "Z" a nápisem Novému fašismu nová svastika.



Meanwhile in Russia: Písmeno "Z" na podporu invaze na Ukrajinu na autech, obchodech, davy lidí ho dělají ze svých těl nebo tohle lovely video z Leningradu. pic.twitter.com/IwafRyayOC — Vojtěch Boháč (@Svratkin) March 6, 2022

Popularitu symbolu do velké míry zajistil také ruský gymnasta Ivan Kuljak, který na Světovém poháru v Dauhá na bradlech obsadil třetí místo. Na slavnostním ceremoniálu se pak vedle vítěze Ilji Kovtuna z Ukrajiny postavil s připnutým písmenem Z na hrudi. S pochopením se však mimo Rusko nesetkal, nyní ho kvůli propagaci zabíjení na Ukrajině bude vyšetřovat Mezinárodní gymnastická federace.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO — Rick Westhead (@rwesthead) March 5, 2022

Mimořádně silný symbol

Písmeno Z se také šíří na facebooku, instagramu či twitteru, kde si je podporovatelé Putina umisťují na profily. „Stala se z toho konverzace na sociálních sítích. V mnoha ohledech to ukazuje, do jaké míry Rusko je nebo bylo součástí globálního světa,“ uvedla pro BBC Aglaja Snetkovová, lektorka mezinárodní politiky na Škole slovanských a východoevropských studií na UCL.

Podle Snetkovové však masové šíření symbolu v Rusku není způsobeno pouze spontánností samotných Rusů. „I tuto aktivitu prosadil režim,“ řekla.

Ruský gymnasta šokoval. Dres si „vylepšil“ písmenem Z, stál vedle Ukrajince

Přestože se samotné písmeno Z v ruské azbuce píše jinak, většina Rusů latinku rozeznává. „Z se tak stalo mocným a snadno rozpoznatelným znakem. Vypadá děsivě a stroze, z estetického hlediska jde o velmi silný symbol. A právě ty nejjednodušší věci se díky propagandě často uchytí nejrychleji,“ vysvětlila výzkumná pracovnice Ruska a Eurasie v institutu RUSI Emily Ferrisová.

Co znamená záhadné Z?

O tom, co písmeno Z na vojenské technice vlastně znamená, koluje od počátku války řada teorií. Původně se mělo za to, že „Z“ je ve skutečnosti číslo „2“ představující 22. únor 2022. To byl den, kdy Rusko ratifikovalo dohodu o „přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci“ se samozvanými, odtrženými regiony na východní Ukrajině – Doněckem a Luhanskem.

Otázce bílého písmene se na sociálních sítích věnoval i nezávislý výzkumník a novinář Kamil Galejev, který aktuálně působí v Moskvě. „Někteří mají za to, že Z na technice znamená Za pobedy, tedy Za vítězství. Jiní jej mají prostě za zkratku Západu. Znak vymyšlený teprve před několika dny se každopádně stal symbolem nové ruské ideologie a národní identity,“ napsal Galejev.

"Z" is a letter that Russian Military are putting on their vehicles departing to Ukraine. Some interpret "Z" as "Za pobedy" (for victory). Others - as "Zapad" (West). Anyway, this symbol invented just a few days ago became a symbol of new Russian ideology and national identity pic.twitter.com/iWuBPhhdEb — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022

Aktuálně nejpravděpodobnější teorií je však to, že symbol značí jednoduše způsob, jakým ruská armáda identifikuje své vlastní síly. Například ve zpravodajském pořadu na ruské, státem kontrolované televizi Channel One zaznělo, že „zetko“ je běžné označení na ruském vojenském vybavení.

Podle Michaela Clarka, bývalého ředitele think-tanku Royal United Service Institute for Defence and Security Studies, je však systém složitější. „Tyto symboly často odkazují na umístění. Pokud by měly označovat pouze fakt, že jde o ruskou techniku, stačilo by použít jen jeden symbol. Skutečnost, že se znaky liší, naznačují, že různě označené jednotky směřují například na severovýchod nebo severozápad okresu,“ upřesnil pro britskou televizi Sky News.

Podle Sky News tak má označení konkrétně dva účely. Jednak identifikuje vozidla jako ruská, aby se nestala cílem jiných ruských sil při „přátelské palbě“, a současně také označuje útočné skupiny a jejich cíle. Podle Clarka se podobné symboly běžně používají jen krátce před bojem pro případ, že by nepřátelská síla začala značení kopírovat.

Jako z doby komunismu. Rusko jen hájí mír, lže dětem propagandistické video

Písmeno Z se na armádní technice objevuje jak samostatně, tak uvnitř čtverce nebo trojúhelníku. Veterán ruských speciálních jednotek Sergej Kuvikin pro web ruského časopisu Life upřesnil, že různé symboly označují různé vojenské jednotky. „Používají se tyto symboly - Z ve čtverci, Z v kruhu, Z s hvězdou nebo prostě Z samostatně. Označení pomáhá zajistit, aby vojáci byli tam, kde mají být,“ vysvětlil.

Písmena na vozidlech okupantů se pokusil dekódovat také ukrajinský generální štáb. Písmeno Z podle něj značí „východní síly", Z ohraničené dvěma svislými úsečkami pak jednotky z Krymu. Písmeno O údajně značí běloruské jednotky.

Curious about what letter markings on Russian troop vehicles mean? Ukrainian General Staff has provided a decoder:



Z: Eastern Forces

|Z| - Crimea Forces

O - Forces from Belarus

V - Naval infrantry

X - Kadyrov’s Chechens

A - Special Forces (National Guard, FSB, Special Ops) pic.twitter.com/pkbDw01nr3 — Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) March 2, 2022

Přesný význam bílých symbolů však stále nebyl oficiálně potvrzen. Rozluštění jejich účelu bude nepochybně tvořit důležitou součást analýzy prováděné například americkými zpravodajskými službami.

Zetko v Česku

Podpora Vladimira Putina se postupně objevuje i v Česku. Policie včera například začala prověřovat exposlance Lubomíra Volného, který na sociálních sítích vyjádřil podporu ruské invazi. Na pardubickém nádraží pak dokonce vyfotili muže, který měl na kufrech natištěno bílé písmeno Z. Fotografii sdílel mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora.

Na masivní šíření symbolu podporujícího válku na Ukrajině zřejmě zareaguje i policie. Ta chce údajně propagaci písmena začít postihovat. Podle zjištění serveru Neovlivní.cz chystá metodický pokyn, podle nějž bude možné vyšetřovat pro podporu ruské agrese na Ukrajině ty, kteří s ní tímto způsobem vyjadřují souhlas. Experti se podle serveru přiklánějí k tomu, že se bude posuzovat podobně jako svastika, tedy jako podpora hnutí směřujícího k potlačování svobod.