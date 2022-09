Královna zemřela ve čtvrtek na zámku Balmoral ve Skotsku. Rakev s tělem v neděli zamíří do Edinburghu, v pondělí bude převezena do tamní katedrály svatého Jiljí. Smutečního průvodu se zúčastní i král Karel III. s manželkou Camillou. Teprve poté bude rakev v úterý letecky přepravena do Londýna.