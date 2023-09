Varšava už Ukrajině nedodává zbraně. V budoucnu se uvidí, řekl polský ministr

ČTK

Polsko nedodává zbraně Ukrajině v současné době, jak to bude v budoucnu, se uvidí. Rádiu Plus to ve čtvrtek řekl polský ministr pro správu státních aktiv Jacek Sasin, který reagoval na dotaz ohledně vyjádření premiéra Mateusze Morawieckého. Ten o den dříve uvedl, že jeho země už nedodává Ukrajině výzbroj, protože vybavuje svoji armádu. Mluvčí polské vlády Piotr Müller ve čtvrtek sdělil, že Varšava realizuje pouze dříve dohodnuté dodávky zbraní. Polsko patří k nejvýznamnějším podporovatelům Ukrajiny, která se už více než půldruhého roku brání ruské invazi. Varšava a Kyjev se však ocitly ve sporu kvůli zákazu dovozu ukrajinského obilí do Polska.

Ukrajinský voják 3. útočné brigády střílí z minometu na ruské pozice na frontové linii poblíž ukrajinského Bachmutu. | Foto: AP Photo/Alex Babenko