Balík pomoci neobsahuje tanky, které staly předmětem sváru. Německo totiž uvedlo, že nepošle své tanky Leopard na Ukrajinu, pokud USA nepošlo své tanky Abrams. USA argumentují, že tank Abrams je poháněn složitým turbínovým motorem, podobným leteckému proudovému motoru, a tak by se kvůli časté údržbě a vysoké spotřebě paliva pro boj na Ukrajině nehodil, upozornila agentura AP.

Agentura AFP připomněla, že Američané již 6. ledna přislíbili Ukrajincům padesátku BVP Bradley. To spolu s nynější várkou obrněnců podle Pentagonu umožní Ukrajině vyzbrojit dvě obrněné brigády.

V balíku jsou také střely pro raketomety HIMARS, rakety protivzdušné obrany pro systém NASAMS, munice pro kanony ráže 25 mm, kterými jsou vybaveny BVP Bradley. Pro ně jsou také určeny řízené protitankové střely TOW.

USA se nyní soustředí na podporu mechanizované pěchoty, aby ukrajinské síly byly s to prorazit skrz nové ruské obranné linie v nynější nelítostné pozemní bitvě na východní Ukrajině, uvedl ve středu náměstek amerického ministra obrany pro vyzbrojování Colin Kahn.

Americké ozbrojené síly disponují více než 550 obrněnými transportéry Stryker v různých modifikacích, na Ukrajinu bude tento obrněný transportér odeslán poprvé. Transportér, který dopravuje pěchotu na bojiště, může sloužit také jako průzkumné vozidlo či k evakuaci zraněných, napsala AP.

Dodala, že USA a spojenci se snaží vyzbrojit Kyjev těžkými zbraněmi před očekávanou jarní ofenzívou Ruska. Nový balík pomoci zvyšuje celkovou hodnotu americké vojenské pomoci Ukrajině od vpádu ruských vojsk z loňského února na 26,7 miliardy dolarů (asi 589,5 miliardy Kč).

Šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns nedávno tajně naštívil Kyjev, kde se setkal se svými protějšky z ukrajinských tajných služeb a prezidentem Volodymyrem Zelenským, uvedla agentura Reuters s tím, že tuto informaci ji potvrdil americký představitel pod podmínkou anonymity. List The Washington Post, který o návštěvě informoval jako první, napsal, že Burns seznámil Zelenského s očekáváními ohledně ruských vojenských plánů a že také připustil, že v určitém okamžiku by mohlo být těžší získat americkou vojenskou pomoc. Zelenskyj a jeho spolupracovníci diskutovali, jak dlouho může Ukrajina očekávat americkou a západní pomoc poté, co republikáni získali většinu ve Sněmovně reprezentantů Kongresu USA. Ze schůzky odcházeli Zelenskyj a jeho poradci s dojmem, že podpora USA zůstává silná.

Západní spojenci přislíbili Ukrajině zbraně za miliardy dolarů. Ukrajinci v obavě, že zima poskytne ruským silám čas na přeskupení pro velký útok, naléhají na další pomoc. Zelenskyj minulý měsíc řekl Kongresu, že pomoc Ukrajině není charitou, ale investicí do demokracie, připomněl Reuters.