V rozhovoru pro MailOnline řekl: „Mám velkou skupinu Britů, kolem šedesáti mužů, kteří se velmi brzy připojí k mé jednotce na Ukrajině. Cestují autem ze Spojeného království a na Ukrajinu se dostanou přes polské hranice. Očekávám je zde s vybavením a zásobami v příštích několika dnech. Jsou to většinou kluci, co se mnou už v minulosti na Ukrajině bojovali, ale jsou tu i noví rekruti, kterým poskytneme výcvik i zbraně,“ řekl Mamulašvili.

Dodal, že většina z nich má bohaté zkušenosti a jsou mezi nimi opravdu dobří a zkušení bojovníci, kteří se chtějí postavit ruským agresorům. „Chci zdůraznit, že nikdo z nich nedostává zaplaceno, nejsou to žoldáci, všichni jsou dobrovolníci," vypíchnul velitel.

Velitel Mamulašvili je veterán z války v Gruzii a odborník na bojová umění. Svou jednotku založil v roce 2014, aby pomáhal v ukrajinské válce proti proruským separatistům v oblasti Donbasu. „Putin se velmi mýlí, pokud si myslí, že zabere Ukrajinu. Bude čelit boji na život a na smrt, protože ukrajinská armáda ukázala, jak je statečná a silná,“ řekl.

Bývalý voják i jeho dobrovolnická jednotka jsou si prý plně vědomi, že je podpora Ukrajiny může stát život, ale i tak jsou odhodláni bojovat. „Když v roce 2008 Putin vtrhl do Gruzie, náš tehdejší prezident řekl, že po Gruzii přijde na řadu Ukrajina, a měl pravdu.“

Otec dvou dětí Mamulašvili dodal, že během několika dalších dnů očekává nápor až pěti set vojenských dobrovolníků. „Moje rada pro každého Brita, který chce bojovat, je spojit se s ukrajinskou ambasádou v Londýně. Ti poradí, jak se dostat na naši základu,“ doporučil. Mobilizační základna jednotky se nachází v ukrajinském Lvově, přesné informace však ze zřejmých důvodů velitel neuvedl.

60 British volunteers heading to fight Putin's invaders,Special Forces soldiers led by Mamuka Mamulashvili,Georgian National Legion commander will arrive in Ukraine after answering Zelensky's call to arms

Foreign Secretary Truss said the UK back Britons going to fight in Ukraine pic.twitter.com/Q9yp7kCIrq