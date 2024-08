Postup bojů

Neustálé shazování řízeních bomb střídané údery pěchoty otřásá v posledních týdnech pozicemi ukrajinské armády v oblasti Toretsku a Pokrovsku na východě země v Doněcké oblasti. Rusové za poslední týden ovládli 57 kilometrů čtverečních, informovala agentura Reuters.

„Rusové naši obranu neprorážejí, oni ji sunou zpět. Denně postoupí jednou o 100, jindy o 150 nebo 200 metrů. Taktika je pořád stejná. Shodí naváděné bomby, pak pošlou pěchotu do mlýnku na maso. Pokud obránci zteč odrazí, shodí další bomby a následuje další mlýnek. A tak pořád dokola,“ popsal pro agenturu kyjevský letecký analytik Valerij Romaněnko.

Analytik skupiny Black Birds Pasi Paroinen agentuře řekl, že v červnu Rusové příliš nepostoupili, za poslední týdny ale zaznamenali třetí nejvyšší zisky od dubna. Na obránce tlačí jak u Pokrovsku, tak východněji u Toretsku.

Obranných pozic u města, kde jim Ukrajinci dlouhodobě vzdorují, se Rusové snaží zmocnit, aby si otevřeli cestu ke Kosťantynivce. Z tohoto klíčového logistického uzlu pak vede strategická silnice na jih, kterou se Rusové snaží přetnout právě údery u Pokrovsku, popsaly situaci na bojišti The New York Times. Reportéři listu oblast navštívili a zjišťovali, co za nynějším ruským postupem stojí

Z výpovědí, které shromáždili, plyne, že oblast Toretsku dlouho hájila 24. brigáda, zformovaná v roce 1992, nejstarší útvar ukrajinské armády. „Zákopy byly hluboké, kryty dobře organizované, kontrolní stanoviště byla dobrá a všechno fungovalo. Rozuměli jsme nepříteli a jeho manévrům a věděli, jak reagovat,“ řekl listu osmatřicetiletý starší seržant 2. praporu brigády Petro Ljachovič.

Špatné velení a vysoké ztráty?

V květnu ovšem vrchní velení rozhodlo zkušenou jednotku poslat na sever do blízkého Časiv Jaru, dalšího klíčového ruského cíle. Na jih k Toretsku stáhlo vrchní velení 41. brigádu, které do té doby hájila právě Časiv Jar.

Podle mnoha vojáků to byla chyba, uvedl americký list. Stěžovali si na špatné velení a vysoké ztráty. Bývalý ministr pro okupovaná území Georgij Tuka a někdejší příslušník útvaru územní obrany, který v oblasti bojoval pod velením brigády, řekl, že jednotky lehké pěchoty dostávaly od 41. brigády rozkazy převyšující jejich možnosti, což vedlo k těžkým ztrátám.

Po nevydařené rotaci ukrajinské velení brigádu stáhlo a v oblasti nyní frontu drží jiné zkušené jednotky. „Za poslední měsíc boje pokračují bez ustání. Doufáme, že Rusům brzy dojdou síly, ale do té doby nezbývá, než držet pozice,“ řekl Bohdan, zástupce velitele úderného oddílu při brigádě státní policie Ljut.

Pokrovsk čelil již dříve ničivým útokům na civilní cíle:

Rusové za postup na východě Ukrajiny platí vysokou cenu. The New York Times odkázaly na analýzy britské vojenské rozvědky, podle kterých jejich vojska v květnu a červnu přišla o 77 tisíc padlých a zraněných a v červenci ztrácela tisíc mužů denně.