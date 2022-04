Ukrajinská armáda na východě země odrazila sedm nepřátelských útoků a zničila při tom několik desítek kusů ruské techniky. Uvedl to ukrajinský generální štáb. Sestřelena údajně byla mimo jiné jedna stíhačka, čtyři drony a dvě řízené střely. Ve městě Kreminna ale pokračují boje v ulicích, což znemožňuje evakuaci civilistů, informovala v úterý agentura AP.

Ukrajinští představitelé v pondělí večer uvedli, že Rusko zahájilo svou očekávanou ofenzívu na Donbase. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je do ní zapojena velká část ruské armády. „Ruští vojáci zahájili bitvu o Donbas, na kterou se dlouho připravovali. Bez ohledu na to, kolik ruských vojáků dorazí, budeme bojovat. Budeme se bránit. Budeme to dělat každý den. Nedáme nic ukrajinského," řekl Zelenskyj.

Zesílení útoků na Donbase potvrzují také americké úřady. „Jsme svědky koncentrace ruských leteckých a dělostřeleckých útoků na Donbase a kolem Mariupolu. Ukrajinci však navzdory stále agresivnějším akcím Ruska kladou odbor," uvedl mluvčí Pentagonu John Kirby, kterého cituje BBC. Podle starosty Mariupolu už bylo z města násilně deportováno zhruba 40 tisíc obyvatel.

Rusové pokračují v přesunech

Ruské síly také pokračují v přesunech zbraní a vojenského vybavení ze středních a východních oblastí Ruska, oznámila ukrajinská armáda podle BBC. Kyjev dodává, že Rusko nadále využívá běloruské území k náletům a průzkumu na Ukrajině. Podle vysokého představitele amerického ministerstva obrany, kterého cituje Guardian, má Rusko na jihovýchodní Ukrajině 76 skupin taktických praporů a 11 z nich sem bylo vysláno v posledních dnech.

Ruské jednotky podle Danilova zaútočily po celé délce válečné fronty v Luhanské, Doněcké a Charkovské oblasti. Prorazit se jim podařilo ukrajinskou obranu ve dvou bodech - ve městě Kreminna a v jedné další menší obci. Podle BBC, která cituje místní úřady, ruská armáda útočí i ve městě Huljajpole v Záporoží a také v Mykolajivu, kde se hovoří o raketových útocích.

U Charkova se nicméně obráncům daří více než úspěšně bránit, informuje americký institut The Study of War. Ukrajinci údajně před několika dny přešli do protiútoku, kterým se jim daří tlačit Rusy zpět.

Kreminna pod těžkou palbou

Podle nejmenovaného zdroje z ukrajinské armády ve městě Kreminna pokračují pouliční boje mezi ruskými a ukrajinskými jednotkami, napsala agentura AP. Guvernér Luhanské oblasti Serhij Hajdaj uvedl, že město je pod těžkým dělostřeleckým ostřelováním, kvůli čemuž hoří několik bytových budov. Ukrajinskému tisku řekl, že Rusové ve městě postupují tak, že srovnávají vše se zemí. Podle Hajdaje mají Rusové město pod kontrolou, což ale odmítl poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč.

Pětačtyřicet dnů v pekle. Manželé, kteří uprchli z Mariupolu popsali svůj příběh

Rusko současně obvinilo ukrajinské síly, že nedaleko ruského města Bělgorod u hranic zaútočily na vesnici a zranily jednoho obyvatele. Informuje o tom ruská státní agentura TASS. Kdy k údajnému útoku došlo a jaká zbraň měla být použita, nebylo specifikováno.

V důsledku ruského ostřelování v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny byli v pondělí zabiti čtyři lidé, pět zraněno, informuje šéf regionálních úřadů Pavlo Kyrylenko na Telegramu. Jak zdůraznil, bilance nezahrnuje města Mariupol a Volnovacha, kde není možné určit počet obětí.