Spojené státy americké a Evropská unie se v noci na neděli dohodly na zmrazení rezerv ruské centrální banky. O kolik jde peněz? I když rezervy ruské centrální banky činí zhruba 643 miliard dolarů, pětina je ve zlatě. USA a EU mohou „stopnout“ maximálně zhruba dvě třetiny ruských státních rezerv. Především tu část, která je držená v dolarech a eurech a dalších měnách spojenců Ukrajiny. „Sankci tak unikne ta část rezerv, kterou má ruská centrální banka v čínské měně, a také podstatná část rezerv, jež drží ve zlatě, protože to má převážně deponováno na své domácí půdě. Západ by tak měl být s to nakonec celkově zmrazit rezervní aktiva ruské centrální banky až za zhruba 425 miliard dolarů,“ upřesňuje člen Národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonom Trinity bank Lukáš Kovanda.

Co to konkrétně znamená pro Rusko?

Ruská centrální banka nebude moci s těmito prostředky nakládat, což ochromí její možnost provádění měnové politiky. V důsledku toho se v pondělí po otevření devizových trhů ruská měna, tedy rubl, ocitne ve „volném pádu“. „Ruská centrální banka bude mít značné problémy jeho pád zastavit. Bude zřejmě muset přistoupit k prodeji svého rezervního zlata a také svých rezervních čínských jüanů, případně jiných rezervních aktiv, bude-li to možné. Za tato aktiva bude ve velkém nakupovat rubly, čímž je bude stahovat z trhu a snažit se tak zastavit jejich propad,“ odhaduje Kovanda. I přes veškeré záchranné kroky by to znamenalo postupný krach rublu.

Co takové sankce způsobí u ruského obyvatelstva?

S největší pravděpodobností začnou ve velkém vybírat své peníze z bank a budou se snažit je vyměnit za dolary či eura. Říká se tomu „run na banky“. „Dá se u lidí očekávat frustrace a nespokojenost, protože de facto přes noc zchudnou,“ upozorňuje Kovanda. Záležet bude na tom, jak moc se ruské propagandě podaří zprávu o zmrazení státních devizových rezerv utajit. Citelné oslabení ruské měny ale podle analytiků vyvolá inflační vlnu, která může vyústit až do takzvané hyperinflace.

Dá se očekávat reakce ze strany Ruska?

Odborníci se shodují, že příliš možností odplaty Rusko nemá. „Zoufalí lidé činí zoufalé činy. Západ stiskl „finanční jaderné tlačítko“. Nezbývá než doufat, že odpovědí nebude stisk skutečného jaderného tlačítka. Ale nebude moc jiných možností, jak se Kreml bude moci za zmrazení stovek miliard pomstít, tak, aby to Západ bolelo,“ poznamenává Kovanda.

Kromě zmrazení rezerv se chystá i „úder“ na ruské banky, Některé budou vyřazeny ze systému SWIFT. Co to znamená?

Zjednodušeně řečeno budou odpojené od mezinárodního finančního systému, tedy nebudou moc přijímat či odesílat platby ze zahraničí (s výjimkou zemí jako je třeba Čína)

Ukončí se tím dodávka plynu a ropy do Evropy?

Ne. Dokud nebude Rusko odpojeno celkově od systému SWIFT, pak může například i nadále vydělávat na prodeji plynu a ropy třeba do Německa, Itálie a dalších evropských zemí.

Co je systém SWIFT a proč se Rusko odříznutí od něj tolik bojí

Co to vlastně systém SWIFT je a k čemu slouží?

Jedná se o systém, kostru, která umožňuje bezproblémové mezinárodní platby. Systém vznikl v roce 1973 a centrálu má v Belgii. Sdružuje zhruba 11 tisíc bank. Na fungování SWIFTu pak dohlíží belgická centrální banka a spolu s tou v USA či ve Velké Británii. Ruská vláda se ohání vlastním mezibankovním systémem, který lze do jisté míry považovat za klon SWIFT. „Jeho funkčnost je však diskutabilní. Alternativou je pak i Čínský systém. Je však nutné říci, že z pohledu světového toku peněz nedá čínský a ruský klon SWIFT dohromady ani jednotky procent jeho objemu. Je to jako nahradit kurýrem na kole flotilu nákladních automobilů a lodí,“ popisuje Pavel Peterka, hlavní analytik společnosti Roklen.

Dotýkají se opatření zásadně i ruských oligarchů?

Sankce přijaté Západem nemohou ihned „zmrazit“ jejich majetek. Západ o nich příliš neví. Nicméně spojenci budují takzvané „úderné týmy“, které mají takovýto majetek odhalovat. Západu může trvat měsíce, než takový majetek odhalí a zabaví, ale oligarchům nakládání s ním nepochybně velmi ztíží už hned teď.