„Teroristický stát pokračuje ve válce proti civilistům. Tentokrát to jsou raketové údery na vodní díla a pokus zaplavit Kryvyj Rih,“ uvedl Zelenskyj na sociální síti telegram. „Jediné, co okupanti umí, je šířit paniku,“ dodal prezident, který právě z Kryvého Rihu pochází.

„Je jim (Rusům) jedno, že lidi připraví o vodu nebo že se město ocitne pod vodou,“ napsal na stejné síti Tymošenko. Uvedl, že bombardování si nevyžádalo oběti na životech.

Voda zaplavuje domy ve městě

Internetové noviny Moscow Times napsaly, že voda je po poškození přehrady i v ulicích Kryvého Rihu. Také podle informačního kanálu Ukrajina Sejčas voda začíná zaplavovat domy ve městě.

„Hladina řeky Inhulec se mění každou hodinu,“ uvedl Kyrylo Tymošenko. Riziko, že by mohly být zaplaveny, se podle něj týká centra města a jedné další čtvrti. „Je to výzva pro nás všechny, ale situace je pod kontrolou. Všichni pracují na tom, aby byla tato hrozba co nejrychleji eliminována,“ dodal na telegramu.

Ruské síly na město pravděpodobně vyslaly řízené střely Ch-101 z bombardérů Tu-95, uvedla podle agentury Unian ukrajinská armáda. V době útoku byl ve všech částech Ukrajiny s výjimkou Ruskem okupovaného poloostrova Krym vyhlášen letecký poplach, informoval zpravodajský portál Ukrajinska pravda.

Šéf vojenské správy města Oleksandr Vilkul vyzval obyvatele jihoukrajinského města, aby zůstali v krytech. Zároveň je požádal, aby nic souvisejícího s ostřelováním nefotografovali a neumisťovali tento obsah na sociální sítě.

Zachovejte klid

„Obyvatelé města Kryvyj Rih, prosím, zachovejte klid. Situace je pod kontrolou,“ vyzval Vilkul místní obyvatele. Jak doplnil, k lidem, kteří se kvůli útokům ocitli bez dodávek vody, se ji snaží co nejrychleji dostat.

V neděli večer Rusové podle ukrajinských představitelů zaútočili u Charkova na tepelnou elektrárnu, kde při zásahu rakety zemřel jeden její zaměstnanec. Úplný výpadek dodávek v důsledku ruského bombardování kritické infrastruktury nastal také v Doněcké oblasti a bez elektřiny byly také části Záporožské, Dněpropetrovské a Sumské oblasti.

V úterý poradce ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak agentuře Reuters řekl, že Ukrajina se obává nárůstu počtu ruských útoků na ukrajinskou kritickou infrastrukturu. Zároveň vyzval Západ, aby Kyjevu poskytl systémy, které by mu umožnily chránit ukrajinský vzdušný prostor a těmto útokům zamezit.