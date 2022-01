Britský premiér Boris Johnson čelí obrovské kritice kvůli údajným letním zahradním večírkům a vánočním setkáním v Downing Street, když ve zbytku země platila přísná uzávěra.

Tato podezření v pondělí potvrdil i mluvčí Downing Street, který sdělil, že Johnson v červnu roku 2020 oslavil své narozeniny shromážděním ve svém oficiálním sídle. Podle tehdejších nařízení byla zakázána jakákoliv vnitřní shromáždění. Potkávat se mohli lidé jen venku a ve skupinách do šesti osob.

Rozhodnutí o vyšetřování je nyní nejnovějším obratem v týdnu trvajícím skandálu. Celá kauza obrovsky zamávala s Johnsonovou oblíbeností. Jeho popularita mezi Brity rapidně klesla a vzrostla i nespokojenost mezi některými jeho spolustraníky. Dotyční Konzervativci si myslí, že se premiér pro stranu stává přítěží.

Zdroj: Youtube

V pondělí uvedla televize CNN ITV, že se při příležitosti Johnsonových narozenin konala hned dvě shromáždění. Prvního se v kanceláři zúčastnilo přibližně třicet lidí a druhé v ten samý den zorganizovala premiérova manželka Carrie v jejich sídle. Účastnila se jej údajně jen rodina a blízcí přátelé.

Downing Street popřela, že by při večerním shromáždění došlo k porušení jakýchkoli pravidel, přičemž mluvčí řekl: „Je to naprosto nepravdivé podezření. Premiér hostil venku jen malý počet rodinných příslušníků. Bylo to v naprostém souladu s tehdejšími pravidly.“

Johnsona se ihned po otevření kauzy zastali jeho spojenci a kolegové. „Když lidé v kanceláři koupí uprostřed odpoledne dort pro někoho jiného, ​​s kým pracují, a zastaví se na deset minut, aby zazpívali “Hodně štěstí zdraví“, a pak se vrátí ke svému stolu, tomu se dnes říká párty?" Rozhořčeně reagovala na Twitteru britská ministryně kultury Nadine Dorriesová.

So, when people in an office buy a cake in the middle of the afternoon for someone else they are working in the office with and stop for ten minutes to sing happy birthday and then go back to their desks, this is now called a party?