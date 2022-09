Úkolem nové premiérky nyní bude pomoci Británii vyrovnat se s energetickou krizí a posílit politickou podporu Spojeného království. „Výhodou Liz Trussové byla po mnoho let její přizpůsobivost. Začínala jako liberální demokratka, nyní je šampionkou konzervativní pravice. Přestože byla ve vládě prakticky posledních deset let, nyní se pro Brity stala takřka novou tváří,“ komentuje pro BBC redaktor webu ConservativeHome Paul Goodman.

Snížíme daně a pomůžeme s energiemi, přislíbila nová britská premiérka Trussová

Trussová krátce po zvolení oznámila Britům, že do týdne po nástupu do úřadu nastíní radikální nouzový plán, který lidem pomůže s obrovskými účty za energie. Její spojenci tvrdí, že má dost síly na to, aby jej prosadila. „Budu vládnout konzervativně. Prosadím odvážný plán snížení daní, který přinese růst naší ekonomice. Vyřeším krizi cen energií," prohlásila Trussová.

Nastupující premiérka se Britům zavázala, že od prvního dne ve funkci začne snižovat daně. To podle BBC zahrnuje zrušení zvýšení národního pojištění, které vstoupilo v platnost v dubnu, či pozastavení zelených daní z účtů za energii.

Liz Trussová, nová premiérka Velké Británie.Zdroj: Profimedia

Nová premiérka chce rovněž zachovat tvrdé sankce vůči Rusku kvůli invazi na Ukrajinu a přislíbila i velké vítězství britských konzervativců ve volbách v roce 2024. Do funkce Trussovou uvedla v úterý odpoledne na Balmoralu královna Alžběta II., která předtím odvolala dosluhujícího předsedu vlády Johnsona.

Kdo je Liz Trussová

Mary Elizabeth Trussová se narodila levicovým rodičům v Oxfordu v roce 1975 jako nejstarší ze čtyř sourozenců. Když jí byly čtyři roky, rodina se přestěhovala do Paisley poblíž Glasgow, kde pracoval její otec John, profesor matematiky. Její matka Priscilla byla členkou Kampaně za jaderné odzbrojení. Trussovou tak jako dítě brala na pochody protestující proti jaderným zbraním, kde se paradoxně skandovala hesla proti Margaret Thatcherové.

Původně byla podobně jako její rodiče liberální demokratkou. Do politiky se zapojila už při studiu na Oxfordské univerzitě, kde vedla kampaň za liberální demokracii a na stranické konferenci v roce 1994 se dokonce vyslovila pro zrušení monarchie. „My liberální demokraté nevěříme, že se lidé rodí, aby vládli,“ šokovala tehdy.

Novou britskou premiérkou se stane Trussová. V projevu poděkovala i Johnsonovi

Ještě na univerzitě poté přešla ke konzervativcům. Na Oxfordu získala bakalářský titul z filozofie, politologie a ekonomie, později pracovala jako účetní pro těžařskou společnost Shell či jako obchodní ředitelka v telekomunikační firmě Cable & Wireless.

Do vysoké politiky pronikla v roce 2010, kdy byla zvolena poslankyní. Postupně pracovala na vysokých postech pro tři bývalé premiéry. David Cameron ji jmenoval ministryní životního prostředí a za Theresy Mayové pracovala jako ministryně spravedlnosti. Dosavadním vrcholem její politické kariéry bylo jmenování do křesla ministryně zahraničí Borisem Johnsonem v roce 2021.

Zdroj: Youtube

V roce 2016 proslula výroky za setrvání Británie v Evropské unii. „Nechci, aby moje dcery vyrůstaly ve světě, kdy budou potřebovat vízum či pracovní povolení do Evropy,“ uvedla tehdy Trussová. Později však změnila názor a uvedla, že brexit pro Británii znamená i značné příležitosti. Tento obrat jí vynesl značnou popularitu u příznivců pravicové politiky.

„Liz je někdo, kdo dobře vychází s lidmi. To, co se stalo po brexitu, bylo ukázkou její přizpůsobivosti. Myslím ale, že na Downing Street se z ní vyklube osoba s pevným názorem,“ komentoval pro BBC bývalý labouristický ministr obrany a bývalý generální tajemník NATO George Robertson.

Konečné zúčtování. Zakopl o vlastní lži, hodnotí média Johnsonovu rezignaci

Už jako ministryně zahraničí zaujala Trussová tvrdý postoj vůči Rusku, upozorňovala na hrozbu z Číny a pomohla zajistit propuštění Britů zadržovaných v Íránu, popisuje britská televize Sky News. Trussová je podle médií také i díky svému vzdělání velmi zapálená pro ekonomické otázky.

Po Johnsonově rezignaci pak politička letos v červenci vyjádřila zájem nahradit jej na pozici ministerského předsedy. Přestože zpočátku nepatřila k jednoznačným favoritům, v pátém kole hlasování získala na svoji stranu 113 poslanců a postoupila mezi finální dva kandidáty. Pro Trussovou nakonec hlasovalo přes 81 tisíc ze 160 tisíc konzervativců. Jejího rivala Rishiho Sunaka volilo 60 tisíc.

Podle agentury Reuters Trussová zvítězila s menším náskokem než její předchůdci. Bude tak zřejmě muset vynaložit velké úsilí, aby sjednotila vládní stranu, která je hluboce rozdělená a zaostává i v průzkumech veřejného mínění.

Řada lidí přesto Trussovou přirovnává k první britské premiérce a legendární političce Margaret Thatcherové. Nejenom kvůli faktu, že se stejně jako kdysi Thatcherová hlásí k ekonomickému liberalismu, ale i díky značné podobnosti ve vizáži dosavadní šéfky britské diplomacie.

V roce 2021 se Trussová například nechala vyfotit v britském tanku v Estonsku, jen kousek od ruských hranic. Snímky nejsou nepodobné fotografiím Železné lady, na nichž se za studené války nechala zvěčnit v tanku v západním Německu.

Ať už jde v případě podobnosti s Thatcherovou o záměr jejího PR týmu či nikoliv, podle nedávného vyjádření sama nová premiérka ze srovnání se svou známou předchůdkyní příliš nadšená není. „Jsem prostě svá,“ sdělila k tomu novinářům. V devíti letech sice Trussová Železnou lady zastupovala ve školní hře spojené se simulovanými volbami, sama pro sebe prý ale ani tehdy nehlasovala.

Reakce světových lídrů? Skvělá zpráva, ale i zrod obav

Trussové v pondělí k jejímu zvolení popřála řada světových lídrů. Mezi prvními i dosluhující britský premiér Boris Johnson. „Gratuluji Liz Trussové k jejímu rozhodujícímu vítězství. Vím, že má správný plán, jak se vypořádat s krizí životních nákladů a jak pokračovat ve skvělé práci na zlepšení úrovně naší země. Nyní je čas, aby za ní všichni konzervativci stoprocentně stáli,“ napsal na Twitter Johnson.

O něco méně optimističtí jsou přední představitelé britské opozice. Podle nich Británii za vlády nové premiérky nečeká přílišné zlepšení. „Trussová stojí na straně firem, nikoli pracujících lidí,“ uvedl například šéf Labouristické strany Keir Starmer. Lídr liberálních demokratů Ed Davey se zase nechal slyšet, že její vedení Británii přinese další krize a chaos.

Vřelejší slova na konto nové premiérky putovala z úst německého kancléře Olafa Scholze. „V těchto nelehkých časech budou Londýn a Berlín pokračovat v blízké spolupráci - jako partneři a přátelé,“ vzkázal Scholz.

O něco méně přátelská byla ve svém vyjádření předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta ke své gratulaci připojila i zjevný vzkaz související s brexitem. „EU a Spojené království jsou partneři. Společně čelíme mnoha výzvám, od změny klimatu, po ruskou invazi na Ukrajinu. Těším se na konstruktivní vztah při plném respektování našich dohod,“ napsala.

Trussová pomůže zastavit ruskou invazi, věří Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pochválil odcházejícího britského premiéra Johnsona a předpověděl, že nová předsedkyně vlády pomůže Ukrajině zmařit ruskou invazi.

„Od prvních minut ruské války proti Ukrajině a Evropě byl Boris s námi. Británie byla na naší straně. Neméně se však těším na zahájení spolupráce s novou premiérkou, paní Liz Trussovou. My na Ukrajině ji dobře známe - vždy byla na té lepší straně evropské politiky. Věřím, že společně dokážeme udělat mnohem více pro ochranu našich národů a zmaření veškerého ruského ničivého úsilí," prohlásil Zelenskyj podle serveru NewsWeek.

Ruské ministerstvo zahraničí se ke změně ve vedení Británie dosud nevyjádřilo, BBC však očekává spíše negativní reakce. Moderátoři ruské televize NTV například popisují zvolení Trussové jako „katastrofu pro Velkou Británii“.

Že ani na nejvyšších místech Ruské federace nebudou reakce o nic vřelejší, naznačil i únorový rozhovor Trussové s nejvyšším moskevským diplomatem Sergejem Lavrovem, který tehdy setkání s britskou političkou hanlivě označil za „rozhovor hluchoněmých“.

Liz Trussová v únoru při rozhovoru s šévem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem.Zdroj: Profimedia

Naproti tomu tým vězněného opozičního politika Alexeje Navalného zvolení Trussové přivítal s nadšením. „Výborná zpráva. V Kremlu při Johnsonově rezignaci otevírali šampaňské, není ale důvod předpokládat, že Trussová bude v postoji k Rusku měkčí,“ komentoval náčelník štábu Navalného Leonid Volkov.

Kam vítr, tam plášť, kritizují minulost Trussové média

Výměnu na postu předsedy britské vlády již nyní analyzují také světová média. Ta francouzská například podle serveru BBC Trussové přezdívají Železná korouhvička, což je odkaz jak na podobnost s Železnou lady, tak na razantní proměnu Trussové v názoru na brexit. Označením „korouhvička“ novináři Trussovou popisují jako člověka, který až příliš často mění své názory. Také italská média Trussovou přirovnávají k Thatcherové, její projevy však označují za více „robotické“.

Debata kandidátů na britského premiéra skončila předčasně. Moderátorka omdlela

Britská televize Sky News ve své analýze Trussovou popisuje jako aktérku příběhu cesty od liberální demokratky ke konzervativci, od „remainera“ (tedy zastánce setrvání Británie v EU) k brexitovému nadšenci a od kdysi trapné řečnice po královnu instagramu. V poslední rovině odkazuje na neslavný proslov političky z roku 2014, v němž se teatrálně rozhořčila nad „ostudným dovozem“ britského sýra a vepřového masa.

Zdroj: Youtube

Britský deník The Guardian se zase obává, že nová hlava Británie svými rozhodnutími příliš nepřispěje ke zmírnění klimatické krize, namísto toho už nyní hovoří o zvýšení produkce plynu a ropy.

Značně pesimistická jsou k nové vůdkyni Spojeného království i čínská média, například čínský Global Times Trussové předpovídá osud „jednoho z nejprůměrnějších britských premiérů“.

Zajímavosti o Liz Trussové



• Je jí 47 let, je vdaná a má dvě dcery. V roce 2000 se provdala za kolegu účetního Hugha O'Learyho. Rodina žije v Thetfordu v Norfolku.



• Ve své „liberální fázi“ ještě jako studentka podporovala zrušení monarchie nebo legalizaci konopí, od čehož v průběhu let upustila.



• Liz Trussová si od svého otce, profesora matematiky, do Downing Street přináší vášeň pro matematiku.



• V minulosti vzbudila negativní pozornost médií její mimomanželská aféra s konzervativním poslancem Markem Fieldem, jemuž se kvůli ní zhroutilo manželství.



• V referendu o brexitu hlasovala pro setrvání. Po výsledku ale změnila názor a Brexit prohlásila za příležitost pro Spojené království. Mezi podporovateli brexitu se vzápětí stala velmi populární političkou.



• V minulosti na veřejnost unikla nahrávka, kde Trussová tvrdí, že Britové jsou líní a měli by více pracovat.



• Příznivci ji často srovnávají se Železnou lady Margaret Thatcherovou. Tuto legendární političku si Trussová v devíti letech zahrála i ve školní hře. Od spolužáků nedostala jediný hlas.



• Než politička vstoupila do soutěže o vedoucí postavení v čele Spojeného království, mnozí Britové ji znali z projevu na konferenci Tory Party v roce 2014, kde nadšeně propagovala britský sýr a vepřové maso. Její proslov vyvolal posměch a stal se virálním.



Liz Trussová během pojevu v Londýně po svém zvolení šéfkou britské Konzervativní strany.Zdroj: Profimedia