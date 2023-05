Na sociálních sítích se objevily spekulace o zdraví tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který v neděli obhájil další prezidentský mandát. Na twitteru koluje mimo jiné video, na němž devětašedesátiletý Erdogan vystoupil z auta a s obtížemi se jen pomalu pohyboval obklopen početným týmem své ochranky. Informoval o tom v úterý server Turkish Minute. Erdogan vyhrál v neděli druhé kolo voleb podle analytiků zejména proto, že ho mnozí oceňují jako silného muže, který Turecku zajistil pevné postavení na mezinárodní politické scéně a který je pro ně symbolem stability.

Podle serveru Turkish Minute se spekulace o Erdoganově zdravotním stavu objevovaly i v předvolební kampani. Nyní se na sociálních sítích také spekuluje, že prezident nosí speciální boty, které mu pomáhají udržovat rovnováhu. Podle lékaře Saliha Kuka z tureckého města Samsun používá zřejmě kromě speciálních bot i ortézy na páteř a nohy, aby udržel rovnováhu.

„Na těle nosí spoustu kovových pomůcek,“ napsal na twitteru turecký novinář žijící ve Spojených státech Emre Uslu. K tomuto komentáři přidal dvě fotografie, které to podle něj dokládají. Na jedné se prezident Erdogan modlí v mešitě, klečí na koberečku a na zádech pod sakem má cosi, co připomíná ortézu. Na druhém snímku turecký prezident hovoří z pódia a na stehně pod kalhotami má rovněž cosi rovného, co vypadá jako ortéza.

Otázky, zda bude Erdogan schopen dokončit další pětileté období, se objevily i během volební kampaně. Před prvním kolem voleb, jež se konalo 14. května, zrušil koncem dubna na několik dní program poté, co televize přerušila s ním živě vysílaný rozhovor kvůli jeho indispozici. Prezident to pak zdůvodňoval střevní chřipkou.

Před druhým kolem prezidentských voleb, které se uskutečnilo 28. května, se objevilo na twitteru video, na němž Erdogan klimbá při rozhovoru v televizi A Haber. Jde jen o kratičký záběr, protože kamera rychle zabrala zpět redaktorku, která pak pokládala dlouhou otázku. Podle některých proto, aby prezidenta mezitím probrali.

Během volební kampaně se na sociálních sítích také spekulovalo, že Erdogan trpí od mládí epilepsií, což se mu díky jeho okolí daří celou dobu skrývat, ač podobné nepotvrzené informace se objevovaly v internetových médiích už v předchozích letech.

Recep Tayyip Erdogan, který je prezidentem od roku 2014 a předtím byl od roku 2003 premiérem, letos poprvé nevyhrál prezidentské volby už v prvním kole. Před volbami některé průzkumy předpovídaly, že by ho mohl porazit kandidát několika opozičních stran, čtyřiasedmdesátiletý politický veterán Kemal Kiliçdaroglu. Řada analytiků se domnívala, že Erdoganovi uškodí špatná ekonomická situace, zejména vysoká inflace a růst životních nákladů, a také, že mu body ubere podle některých špatně zvládnutá pomoc po únorovém zemětřesení.

V nedělním druhém kole voleb dostal Erdogan 52,2 procenta hlasů a Kiliçdaroglu 47,8 procenta. Většina Turků tak podle analytiků opět dala přednost silnému vůdci před nevyzkoušeným demokratem, navzdory potlačování svobody slova a zavírání kritických novinářů a politiků do vězení za Erdoganovy vlády.