Pavel ukončil návštěvu Ukrajiny. Letadlo s prezidentem již přistálo v Praze

ČTK

Prezident Petr Pavel krátce po 09:15 překročil hranice Ukrajiny, ukončil tak její návštěvu. Ve vlaku z východoukrajinského Dnipra strávil asi 16 hodin. Po vystoupení na vlakovém nádraží v polském městě Přemyšl ho čekala ještě hodinová cesta na letiště do Rzeszówa a následně let do Prahy. Na letišti v Praze Kbely zhodnotil cestu na tiskové konferenci.

Prezident Petr Pavel (vpravo) na nádraží v polském Rzeszówě, kam dorazil při návratu z Ukrajiny a kde přestoupil do letadla do Prahy | Foto: ČTK