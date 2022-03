Celé dopoledne kroužila nad městem ruská letadla. Sedmadvacetiletá učitelka Marija Rodionovová žila v divadle už deset dní, utekla tam z bytu v devátém patře obytné budovy i se svými dvěma psy. Utábořila se vedle jeviště v hledišti v zadní části divadla.

Kříže, mrtvoly, rabování. Děsivé svědectví z Mariupolu rodina zachytila v deníku

Ráno dostala z venkovní polní kuchyně zbytky ryb, aby nakrmila psy. Pak si ale uvědomila, že její mazlíčci nedostali vodu. Kolem desáté hodiny je tedy přivázala ke svým zavazadlům a vydala se k hlavnímu vchodu. Zde už se tvořila fronta na teplou vodu. V ten okamžik spadla bomba.

Hromová rána

Ozval se hromový a hlasitý zvuk, poté bylo slyšet cinkání rozbitého skla. Nějaký muž se k ní zezadu přitisknul, přitlačil ke zdi a chránil ji vlastním tělem. Výbuch byl tak silný, že ucítila v jednom uchu intenzivní bolest. Myslela si, že jí musel protrhnout bubínek. Jenže když uslyšela křik lidí, uvědomila si, že sluch má v pořádku.

Zaměřeno na Mariupol. Je hned několik důvodů, proč je pro Rusko tak důležitý

Síla výbuchu odhodila dalšího muže na okno. Ten spadl na zem a obličej měl pokrytý rozbitým sklem. Žena, která měla také zranění na hlavě, se mu snažila pomoci. Marija, jež pracovala i jako dobrovolnice ukrajinského Červeného kříže v Mariupolu, se vzpamatovala natolik, že ji okřikla, aby s tím přestala. „Řekla jsem: Počkej, nedotýkej se ho. Přinesu si lékárničku a pomůžu vám oběma,“ vzpomněla si na první okamžiky po výbuchu.

Jenže její lékárnička byla v části budovy, která se zřítila. „Byly tam jen trosky. Nebylo možné se dostat dovnitř. Dvě hodiny jsem nemohla nic dělat,“ řekla Marija. „Prostě jsem tam zůstala stát, byla jsem v šoku,“ dodala.

Why Russians need Mariupol so much#Mariupol is the most important #Ukrainian port on the Sea of #Azov. In addition, by capturing the city, #Russia will receive a land corridor to the annexed #Crimea, which it has been dreaming of for a long time.

1/3 pic.twitter.com/G2h2RBCjEb — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

Podle ní bylo v sále, kde se zabydlela, dohromady asi třicet lidí. Je přesvědčená, že po dopadu bomby museli všichni zemřít. Měla štěstí, že v tu chvíli vyšla ven, své psy ale už nenašla.

Mami, nechci umřít!

Vladyslav, sedmadvacetiletý zámečník, který si nepřál zveřejnit své celé jméno, se do divadla zatoulal toho rána. Byli tam někteří jeho přátelé a šel je hledat. Když došlo k výbuchu, byl zrovna poblíž vchodu. Spolu s ostatními utekl do sklepa a po deseti minutách uslyšel, že budova hoří.

Vyšel na scénu plnou chaosu. „Děly se strašné věci,“ sdělil. Viděl spoustu krvácejících lidí, někteří měli otevřené zlomeniny. „Jedna matka se snažila pod sutinami najít svého potomka. Pětileté dítě křičelo: 'Nechci umřít'. Bylo to srdcervoucí,“ popsal okamžiky hrůzy.

Panika a snaha utéct

Vladyslav i Marija viděli mnoho lidí prchat pryč. „Někteří byli se svými zavazadly. Nikdo nevěděl, co má dělat, a oblast byla stále ostřelována,“ popsala Marija situaci po výbuchu.

Když stála před divadlem a prohlížela si škody, uvědomila si, že nemá smysl hledat jiný úkryt. Po několika omračujících hodinách odešla. Snažila se zastavit každé auto vyjíždějící z města. „Lidé propadali panice. Nikdo mě do auta nevzal,“ řekla. A tak šla dál po nábřeží. Potřebovala se dostat z Mariupolu.

Nejdříve se dostala do vesnice Piščanka. „Potkala jsem ženu, která se mě zeptala, zda jsem v pořádku. Rozplakala jsem se,“ popsala své emoce Marija. Žena jí nabídla čaj a jídlo a pozvala ji k sobě domů, aby zde přespala. Druhý den došla do Melekyne, o další den do Jalty, následně do Berďansku. Celou tu dobu šla pěšky.

Interview with a journalist who survived the blockade of Mariupol



Katya was sewing up wounds from shelling, delivering medicines and helping residents of #Mariupol evacuate.



When she was evacuated from the city, she came under fire from the Kadyrovites.https://t.co/BXvJ2NgAdB — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2022

Když Marija odešla ze svého bytu do divadla, její babička, která žila s ní, odmítla jít. Sdělila jí jen: „Je to můj byt, můj domov. Já tady umřu.“ Marija stále čeká na zprávu, zda je babička naživu.

Zkáza po jedné bombě

Společnost McKenzie Intelligence Services pro BBC sdělila, že se pravděpodobně jednalo pouze o jednu bombu, která toho rána spadla na divadlo a přinesla s sebou všechnu tu zkázu.

„Vzhledem k tomu, že střela přesně zasáhla střed budovy, se domníváme, že se jednalo o laserem naváděnou bombu, pravděpodobně KAB-500L nebo podobnou variantu, odpálenou z letadla,“ uvedla londýnská společnost. Původ výbuchu naznačil, že střela byla vybavena okamžitou roznětkou, takže nemohla proniknout do přízemních pater. Podle přesnosti zásahu je velmi pravděpodobné, že vybraným cílem bylo divadlo.

Upozornění na děti nepomohlo

Satelitní snímky zveřejněné americkou společností Maxal z několika dní před útokem ukázaly, že na trávníku před divadlem bylo zřetelně namalováno slovo „děti“ v ruštině, viditelné pro každý prolétající bombardér.

Evidence that the war crime in Mariupol was deliberate and planned



In front of the Drama Theater in #Mariupol, the word "CHILDREN" was written in huge letters.



This did not stop them from bombing. pic.twitter.com/PlurrdBrMi — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

Andrej Marusov, investigativní novinář z Mariupolu, navštívil divadlo dva dny před útokem. „Všichni věděli, že se zde shromažďují ženy a děti. Byli tam jen civilisté,“ řekl Marusov, který je bývalým předsedou advokační skupiny Transparency International Ukraine.

V den bombardování vylezl v šest hodin ráno na střechu svého domu, aby si prohlédl město. Ruská letadla byla neustále slyšet, jelikož ostřelovala a bombardovala nábřeží Azovského moře. „Viděl jsem, že centrum města je pod palbou a neustálými výbuchy,“ upřesnil.

Nejasný osud lidí z Mariupolu

Ohledně útoku zůstalo stále mnoho nejasných detailů. Předpokládá se, že se v činoherním divadle ukrývalo až tisíc lidí. Někteří z nich se zřejmě usadili v jeho podzemním bunkru nebo protiatomovém krytu, jak tvrdí další přeživší i městské úřady.

Marija viděla další, kteří žili v přeplněných chodbách v nadzemních podlažích. Z vyprávění lidí, s nimiž BBC mluvila, bylo zřejmé, že se některé osoby potulovaly po komplexu, jeho chodbách a pozemcích.

This is what #Mariupol looks like after many days of shelling



Video: The Guardian pic.twitter.com/w1KGVoHamF — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2022

Starosta města uvedl den po útoku, že se podařilo zachránit 130 lidí. Je ovšem možné, že jich přežilo mnohem více. Mariupol je v ovšem tak zoufalém stavu, že možná nikdy nebude jasný obrázek o tom, kolik lidí se tam nacházelo a kolik jich přežilo. Město je téměř měsíc obklíčeno a pod neustálou palbou ze vduchu, země i moře. Asi tři sta tisíc lidí zůstalo uvězněno a vystaveno obléhání připomínajícímu středověk. Nemají elektřinu, plyn ani tekoucí vodu.

New satellite images of besieged #Mariupol.



About a hundred thousand residents of the city are under siege. They live under the constant threat of shelling, without water, food and medicine. pic.twitter.com/DTGrhSbB4A — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022

Rusko útok na divadlo popřelo, rovněž tak i další útoky na civilní objekty, ačkoli jeho útoky na nespočet obytných budov a dalších nevojenských objektů jsou dobře zdokumentovány po celé zemi.