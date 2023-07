Vůdci soukromé armády ruských žoldnéřů známých jako Wagnerova skupina Jevgeniji Prigožinovi vrátili miliardy rublů, statisíce dolarů a zlaté cihly, které agenti tajné služby FSB zabavili při domovních prohlídkách v Petrohradu po neúspěšné vzpouře žoldnéřů. Uvedl to dnes petrohradský server Fontanka. Připomněl, že Prigožin se k zabavenému jmění hned přihlásil s vysvětlením, že jde o peníze na výplaty a na odškodnění pro příbuzné zabitých žoldnéřů. Podle portálu byl Prigožin o víkendu v Moskvě.

Šéf Wagnerovců Jevgenij Prigožin | Foto: Profimedia

„Zpočátku se bezpečnostní složky nechystaly vrátit zabavené prostředky - deset miliard rublů (asi 2,42 miliardy Kč), statisíce dolarů a pět zlatých cihel. Ale - soudě podle dalšího zvratu v této věci - zasáhla vyšší moc,“ píše Fontanka.

Bývalý vzbouřenec podle serveru do Petrohradu pro peníze osobně nepřijel, i když o minulém víkendu byl „podle předběžných údajů“ v Moskvě, kde se zúčastnil blíže neupřesněných porad. „Místo Jevgenije Prigožina přijel převzít miliardy jeho řidič s plnou mocí. Lze jen hádat, jak se celá procedura odehrála, ale peníze se sotva přepočítávaly,“ napsala Fontanka. Dodala, že obě dodávky, které FSB zkonfiskovala spolu s penězi, zůstaly na svých místech.

Prigožin prolomil mlčení. Brzy uvidíte naše další vítězství na frontě, vzkázal

V době vzpoury - 23. a 24. června - Prigožin obvinil ruské ministerstvo obrany, které dlouhodobě kritizoval za neschopnost při vedení války proti Ukrajině, z útoku na jeho síly, které pak ovládly Rostov na Donu a vyrazily na Moskvu.

Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Prigožina a jeho muže ze zrady, později ale přistoupil na dohodu zprostředkovanou běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem, která umožnila Prigožinův odlet do běloruského exilu. Wagnerovci dostali na výběr, aby buď pokračovali ve službě v ruské armádě, anebo odešli do Běloruska či do civilu.

Putin mezitím veřejně připustil, že žoldnéře plně financoval ruský stát. Jen od loňského do letošního května skupině Jevgenije Prigožina vyplatil více než 86 miliard rublů (asi 21,7 miliardy Kč), uvedl při setkání s ruskými vojáky v Kremlu 27. června.

Věděl o vzpouře wagnerovců? USA zjišťují, zda ji Surovikin pomáhal plánovat

„Jen od května 2022 do května 2023 stát vyplatil Wagnerově společnosti 86,262 miliardy rublů na výplaty a prémie,“ řekl Putin podle tiskových agentur. Dodal, že na výplaty připadlo 70,384 miliardy, na prémie 15,877 miliardy a na „pojištění“ navíc ještě dalších 110,179 miliardy rublů (asi 27,8 miliardy Kč).

Prezident tuto poslední položku blíže nijak nevysvětlil, média ale odhadovala, že jde o odškodnění pozůstalým. Prigožin dříve tvrdil, že svou žoldnéřskou společnost financoval sám, než si „globální rozšíření“ jejích aktivit vynutilo hledat i jiné zdroje financování.

Žoldnéři kromě Ukrajiny působí také na Blízkém východě a v Africe.