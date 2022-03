Ruská a ukrajinská delegace poprvé jednaly na ukrajinsko-běloruských hranicích v pondělí. První schůzka vyjednávačů bojujících stran od začátku ruské invaze na Ukrajinu trvala podle médií zhruba šest hodin. Oba týmy se pak dohodly na dalším kole rozhovorů a zamířily do svých metropolí ke konzultacím.

Na Ukrajině mezitím ruští vojáci dál masivně ostřelují větší města. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve středu prohlásil, že se Západ pokusil Rusko do zbytečného konfliktu na Ukrajině sám zatáhnout. „Nevylučuji, že někdo chtěl, aby Rusko zabředlo do Západem uměle vytvořeného konfliktu na Ukrajině. Západní političtí analytici nyní píší, že to umožní rozvázat Američanům ruce a pracovat na zadržování Číny,” uvedl šéf ruské diplomacie.

Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci odsuzující ruskou invazi na Ukrajinu

Podle agentury Reuters Lavrov rovněž uvedl, že Moskva je nadále odhodlaná dosáhnout "demilitarizace" Ukrajiny, kterou Kreml odůvodnil invazi do sousední země. „Je třeba určit konkrétní typy útočných zbraní, které na Ukrajině nebudou nikdy rozmístěny," prohlásil.