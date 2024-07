Odchod z Británie i královské rodiny, kontroverzní interview s Oprah Winfreyovou, obviňující dokumentární série na Netflixu a šokující autobiografie Náhradník. Vztah britského prince Harryho se zbytkem královské rodiny je v posledních letech extrémně napjatý a dostal hned několik ran. Vévoda ze Sussexu přijíždí do Spojeného království jen výjimečně, jeho manželka Meghan se v zemi veřejně naposledy ukázala na pohřbu královny Alžběty II., a pokud už je princ Harry v Británii, jeho setkání s otcem, králem Karlem III. či bratrem, princem Williamem, jsou velmi krátká a na veřejnosti spolu nevystupují vůbec.

Zatím na tom nic nezměnil ani fakt, že se Karel III. i princezna z Walesu Kate už několik měsíců léčí s rakovinou. Podle britských médií by se ale vztahy v královské rodině mohly brzy začít zlepšovat. V září se totiž princ Harry chystá na návštěvu Britských ostrovů, při níž se sejde i se svými příbuznými.

„Harry se plánuje vrátit do Spojeného království na blíže nespecifikovanou dobu s plánem napravit vztah s rodinou, která se stále vzpamatovává z šoku, kdy byla králi i princezně Kate diagnostikována rakovina,“ uvedla stanice Sky News.

Harryho návštěva Spojeného království má být přelomová i z jiného důvodu. Návrat prince je totiž poznamenaný i jeho soudním sporem s britskými bulvárními médii. O něm otevřeně promluvil také v novém dokumentu stanice ITV. Řekl v něm, že ho v boji s bulvárem podporovala i královna Alžběta II. „Než zemřela, mnohokrát jsme spolu mluvili. Je to něco, co podporovala. Věděla, jak moc to pro mě znamená,“ prohlásil princ.

Usmiřování bez Meghan

Princ Harry přijede do Velké Británie sám. Jeho manželka Meghan zůstane ve Spojených státech amerických, kde pár žije, i s dětmi Archiem a Lilibet.

„Respektuje, že Harry jede zpátky do vlasti z praktických a emocionálních důvodů, ale to neznamená, že pojede s ním. Má teď toho moc, pracuje na své značce a nové kuchařské show a stará se o potomky. Poslední věc, kterou teď potřebuje, je stres z návratu do Velké Británie, kde se obává, že by ji na veřejnosti znovu uráželi, což je pro ni opravdu bolestivé,“ řekl magazínu Closer zdroj z blízkosti vévody a vévodkyně ze Sussexu, připomněla stanice Sky News.

Podle tohoto zdroje se zřejmě postoj Meghan Markleové v nejbližších měsících nezmění - nemá totiž zájem setkávat se s lidmi, s nimiž má napjaté vztahy, tedy s Harryho příbuznými.

Princ Harry její rozhodnutí chápe. V novém dokumentu pro stanici ITV vysvětlil, proč ani on sám nechce, aby vévodkyně Meghan jela do Spojeného království. Podle prince je tam vzhledem k mediálnímu honu, který na ni pořádá britský bulvár, v nebezpečí či přímo v ohrožení života.

Když v roce 2022 princ Harry a vévodkyně Meghan přijeli do Velké Británie na oslavy výročí panování Alžběty II., dav je vypískal:

„Stačí, aby se našel jeden člověk, který čte takové věci, a jednal podle toho, co si přečetl - ať už s nožem v ruce, nebo s kyselinou. A to jsou věci, které mě skutečně znepokojují. Je to jeden z důvodů, proč svou ženu nepřivedu zpět do této země,“ prohlásil Harry v dokumentu podle webu USA Today.

S kým se Harry setká?

Podle listu Daily Mail si on sám nyní dal za prioritu napravit vztah s příbuznými a je ochoten strávit v Británii delší dobu, aby se mu to povedlo. V Británii se chce setkat se svým otcem, bratrem a tetou - tedy princeznou Annou. Královská rodina se zatím k plánům prince Harryho nevyjádřila a neexistuje veřejně známý oficiální itinerář jeho návštěvy. Zda se tedy setkání uskuteční, je dál nejisté.

Zatím naposledy byl princ Harry v Británii v květnu kvůli propagaci sportovního turnaje Invictus Games, tehdy se ale s Karlem III. ani s bratrem Williamem nesetkal. Důvodem měl být údajně zcela naplněný diář britského krále.

Princ Harry sportovní událost Invictus Games pro zraněné a postižené veterány zakládal a dosud je jejím patronem. Magazín Cosmopolitan připomněl, že před několika dny pořadatelé turnaje zveřejnili, že akce se má v roce 2027 vůbec poprvé konat v Británii, a vzhledem k blízkým vazbám prince Harryho a jeho ženy na tuto akci existuje šance, že by do Spojeného království přijeli oba.

Pokud by tedy současná Harryho cesta usmíření nepřinesla, rok 2027 bude další velkou příležitostí. „Konání Invictus Games v Birminghamu může znamenat, že by turnaj mohli navštívit další členové královské rodiny jako král Karel III. či princ William, aby veřejně podpořili jednu z Harryho nejúspěšnějších aktivit. Mohla by to být cesta ke konečnému uklidnění napětí?“ uzavřel Cosmopolitan.