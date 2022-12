Harry a Meghan nenechali na královské rodině nit suchou. Dokumentem začali válku

Harry a Meghan ve čtvrtém až šestém dílu série (stejně jako v první polovině epizod) princovy příbuzné i celou instituci silně kritizovali. Podle komentátorů mnohem ostřeji, než v prvních dílech. Princ Harry navíc svými slovy potvrdil, jak hluboko jsou nyní narušené vztahy mezi ním a bratrem Williamem. „Tentokrát je to osobní. Velmi hluboce osobní,“ okomentoval druhou polovinu série odborník na královskou rodinu BBC Sean Coughlan.

V nejnovějších epizodách pokračovali Harry a Meghan v dřívějších nařčeních, že nejvýše postavení členové rodiny a jejich zaměstnanci ignorovali tlak a psychické problémy, jaké manželé zažívali, nebo že je dostatečně nechránili před útoky britských bulvárních médií. „Měli i pomáhat šířit falešné zprávy o vévodovi a vévodkyni, aby zvýšili popularitu jiných členů rodiny,“ shrnuje deník The Independent. Princ Harry ale nyní dokonce obvinil britský bulvár, že byl příčinou Meghanina potratu v roce 2020.

VIDEO: Upoutávka na druhou polovinu dokumentární série Harry a Meghan:

Zdroj: Youtube

Nyní v pořadí pátý následník britského trůnu rovněž kritizoval chování svého staršího bratra, prince z Walesu Williama, ve dnech, kdy se v rodině začal projednávat odchod vévodů ze Sussexu z pozic takzvaně pracujících nebo seniorních členů královské rodiny. Princ William údajně na Harryho při jedné z rodinných schůzek křičel. „Bylo děsivé, když na mě bratr křičel a ječel, můj otec říkal věci, které zkrátka nebyly pravda, a babička (královna Alžběta II., pozn. red.) tam tiše seděla a všechno to vstřebávala,“ vyjádřil se Harry.

Rovněž tvrdí, že se i jeho bratr prostřednictvím svých zaměstnanců podílel na mediálním honu na něj a jeho manželku.

Už jsem nechtěla žít, přiznala Meghan. Mluvila i o rasismu v královské rodině

I závěrečné tři díly série ale obsahovaly také světlejší momenty. Konkrétně záběry na rodinný život vévodů ze Sussexu a jejich dvě děti, jejichž soukromí jinak bedlivě střeží. „Manželé se také vyjádřili, že jako svůj domov nyní vnímají Kalifornii, kde vyrůstá jejich syn Archie, a kde se narodila jejich dcera Lilibet,“ připomíná list The Independent.

Mezi vtipné momenty rovněž patřila chvíle, ve které Harry a Meghan dostali textovou zprávu od zpěvačky Beyoncé. Popová hvězda měla ve zprávě vyjádřit Meghan podporu po kontroverzním interview, které vévoda a vévodkyně poskytli loni americké moderátorce Oprah Winfreyové.

Princ Harry se od manželky v dokumentu dozvěděl, že jim napsala zpěvačka Beyoncé:

Sebevražedné myšlenky

V závěrečných třech dílech série se opět objevil motiv z minula, kdy princ Harry naznačil, že jeho manželka Meghan měla našlápnuto na pozici nové lidem milované princezny (stejně jako jeho matka, princezna Diana) - ale její až přílišná popularita způsobila, že se rozpoutala mediální štvanice na Meghan.

Podle jeho slov, i vyjádření samotné Meghan, mělo vše zajít tak daleko, že vévodkyně pomýšlela na sebevraždu. „Měla jsem pocit, že to všechno skončí, když tady nebudu,“ řekla v dokumentu Meghan.

Britská královská rodina pod tlakem. Nová kniha odhaluje opravdové pikantnosti

V dokumentu o Meghaniných sebevražedných myšlenkách promluvily i její kamarádky či matka Doria Raglandová. „Byla pod obrovským tlakem ze strany supů, kteří jí vyklovávali duši, až nakonec dospěla k rozhodnutí, že tu nechce být,“ uvedla Raglandová.

Princ Harry byl dle svých slov zničený, když se dozvěděl o manželčině stavu. I poté ale jeho příbuzní údajně Meghaniny i jeho vlastní psychická trápení ignorovali. „Pár v sérii popsal, jak se jeho pozice v královské rodině stávala nesnesitelnou, a to po neustálém pronásledování médií a opakovaném zlehčování jejich mentálního stavu ze strany Buckinghamského i Kensingtonského paláce,“ nastiňuje CNN.

Meghan MarkleZdroj: Profimedia

Podle prince Harryho bylo manželčino utrpení impulsem k odchodu z královské rodiny. „To, co jí dělali, a jaký efekt to na ni mělo… Dost. Dost bolesti, dost trápení,“ vyjádřil se vévoda ze Sussexu, čímž nažnačil, že královská rodina při mediální šikaně Meghan spolupracovala s bulvárem, aby vévodkyně nikoho nemohla zastínit. Ostatně už v první polovině epizod mluvil o „špinavé hře" královské rodiny a médií.

I Meghan si dle svých slov uvědomila, že ji nikdo před mediálními útoky nechrání cíleně. „Dělala jsem vše, aby na mě byli hrdí a abych skutečně byla součástí rodiny. Ale pak ta bublina praskla. Uvědomila jsem si, že jsem nebyla pouze předhozena vlkům. Oni mnou vlky krmili,“ zmínila.

Nejzásadnější body druhé poloviny dokumentární série Harry a Meghan



• Královská rodina se dle vyjádření vévodů ze Sussexu měla podílet na mediální štvanici na vévodkyni Meghan. Vévodkyni toto chování britského bulváru údajně dohnalo k sebevražedným myšlenkám.

• K odchodu Harryho a Meghan z královské rodiny měl vést pokračující mediální hon a ignorace mentálního stavu vévody i vévodkyně ze strany královské rodiny.

• Odchod páru z pozic pracujících členů rodiny provázely rodinné hádky. Princ William údajně na prince Harryho křičel.

• Princ Harry potvrdil, že mezi ním a bratrem panuje rozkol. Princ William podle něj straní jako následník trůnu instituci, tedy královské rodině.

• Princ Harry obvinil bulvární média z toho, že jejich šikana způsobila potrat vévodkyně Meghan.

Bratři na nože

Podle páru nejhorší chvíle nastaly, když Harry a Meghan oznámili, že chtějí oficiálně odejít z královské rodiny a přestěhovat se kvůli ochraně svého duševního zdraví do zahraničí. „Podle Harryho původně chtěli nabídnout, že by jejich odchod byl jen částečný - sice by měli své projekty, ale zároveň by při některých příležitostech vystupovali jménem královny. Tento nápad byl ale podle něj zamítnut hned v počátcích,“ uvádí CNN.

Následovalo mimo jiné setkání v úzkém rodinném kruhu, na kterém měl na Harryho jeho starší bratr křičet. Po schůzce se navíc do tisku měla dostat informace, že Meghan a Harry odcházejí kvůli Williamově šikaně. A dle slov vévody ze Sussexu Buckinghamský palác tuto historku dementoval pro něj nepřijatelným způsobem - společným prohlášením obou bratrů, které vše popřelo. Princ Harry ale údajně neměl možnost text prohlášení schválit. „Nikdo nežádal o moje svolení. Byli ochotni lhát, aby ochránili mého bratra, ale nebyli ochotni říct pravdu, aby ochránili nás dva,“ uvedl Harry.

Opuštění života v královské rodině bylo neuvěřitelně těžké, přiznal princ Harry

Později mu prý lidé v Buckinghamském paláci neumožnili sejít se s královnou Alžbětou II. „Skutečně bránili vnukovi setkat se s babičkou,“ poznamenal princ.

Zesnulou panovnici ale Harry v dokumentu nekritizoval, ostrá slova se týkala jejích zaměstnanců - podle BBC se vyjádřil, že chápe, že královna musela primárně chránit královskou rodinu jako instituci. Jak ale upozorňuje recenze deníku The Guardian, nulová kritika Alžběty II. v dokumentu je zřejmě spíše velmi dobře promyšleným krokem, kdy oba manželé pochopili, že kdyby si dovolili pošpinit památku zesnulé panovnice, přivolali by na sebe hněv veřejnosti. Její opěvování v dokumentu však podle deníku působí zvláštně, když jinak vévodové soustavně kritizují fungování královské rodiny, jehož podobu Alžběta II. ovlivňovala a ctila celý život.

Princové William a HarryZdroj: Profimedia

Na celém rozkolu s rodinou Harryho údajně trápí nejvíce to, že se jeho bratr William postavil na stranu „instituce", tedy královské rodiny. Princ Harry ovšem řekl, že bratrův postoj chápe, jelikož jde o následníka trůnu a věrnost k rodině je v něm dle Harryho slov hluboko zakořeněná. Na druhou stranu podle něj jeho bratr podporoval mediální hon, který s manželkou zažíval.

Podle prince Harryho to zatím na zlepšení vztahů mezi bratry nevypadá. I jejich setkání (a rovněž setkání s otcem, králem Karlem III.) při pohřbech prince Philipa a královny Alžběty II. údajně byla napjatá.

Kdo může za potrat

Poté, co se vévoda a vévodkyně přestěhovali do Ameriky, zveřejnili informaci, že Meghan potratila. Princ Harry nyní z potratu obvinil média - podle něj ho zapříčinil stres, který Meghan cítila při mediálním honu ze strany bulváru. „Potratila jsem první ráno, kdy jsme se probudili v novém domově,“ řekla v dokumentu Meghan.

Hary a Meghan s dětmiZdroj: Profimedia

A princ Harry z rodinné tragédie konkrétně obvinil zejména bulvární deník Daily Mail, který v dané době publikoval sérii článků o vztahu vévodkyně a jejího otce. „Věřím, že utrpěla potrat kvůli tomu, co dělal Mail. Víme najisto, co ten potrat způsobilo? Jistěže ne, ale když zvážím ten stres, nedostatek spánku a načasování toho těhotenství, mohu říct, že potrat zapříčinilo to, co se jí snažili udělat,“ zmínil Harry.

Semknutí a jednota

Zástupci královské rodiny se již dříve vyjádřili, že její členové nebudou dokument o vévodech ze Sussexu nijak komentovat. Už ve chvíli, kdy společnost Netflix zveřejnila termín uvedení druhé poloviny dílů série ale komentátoři upozornili na to, že se Harry a Meghan pokusí s královskou rodinou svést boj o pozornost. Ve čtvrtek 15. prosince, kdy lidé viděli čtvrtý až šestý díl dokumentu, se totiž konal také adventní koncert, jehož patronkou je princezna z Walesu Kate.

VIDEO: Britská královská rodina se ukázala na adventním koncertu, jehož patronkou byla princezna z Walesu Kate

Zdroj: Youtube

Po koncertu byl nejčastějším slovem, které v souvislosti s akcí britská média skloňovovala, výraz „jednota". Princeznu Kate totiž ve slavnostní večer podpořila celá královská rodina, a média tak mluvila o jejím semknutí. Na koncertu se ve sladěném oblečení objevili princ William a princezna Kate s jejich dvěma staršími dětmi, princem Georgem a princeznou Charlotte. Dorazil také král Karel III. s královnou Camillou, princ Edward s manželkou Sophií či princezna Beatrice s manželem.

Žádné případné rozčarování z obsahu dokumentu o Harrym a Meghan na členech královské rodiny nebylo vidět, a po akci média pěla na rodinu ódy. Celý večer se nesl v duchu poděkování dobrovolníkům a obětavým členům britské společnosti. „Také šlo o vzpomínku na osobnost a vládu zesnulé královny Alžběty II.,“ upozornil list The Independent.

Popularita klesá

Zatímco se zdá, že ve Spojeném království kontroverzní dokument pozicí královské rodiny neotřásl, naopak popularita Harryho a Meghan po odvysílání série podle průzkumu společnosti Savanta výrazně poklesla. „Šest z deseti Britů si nyní myslí, že dokumentární série byla ze strany vévody a vévodkyně špatnou volbou. Ze stejného průzkumu rovněž vyplynulo, že postoje britské společnosti k Harrymu a Meghan jsou negativní, zatímco princ William i král Karel III. si drží vysokou popularitu,“ píše CNN.

Diana jí přezdívala rotvajler. Z nenáviděné milenky se Camilla stala královnou

Jak ale již dříve uvedla pro BBC královská korespondentka Charlotte Gallagher, dokument je podle všeho určen zejména pro americké publikum, které je Harrymu a Meghan mnohem více nakloněno.

Mimochodem, obviněním ze strany vévodů ze Sussexu ještě zcela neodzvonilo, v lednu totiž mají vyjít knižní memoáry prince Harryho. V nichž zřejmě vše, co bylo řečeno v sérii, ještě detailně rozebere.