Princ Harry si vyslechl verdikt britského Nejvyššího soudu ohledně zneužívání dat z jeho telefonu. Soud mu dal při přelomovém líčení za pravdu a přiznal mu nárok na odškodnění ve výši více než 140 tisíc liber (téměř čtyři miliony korun) za způsobenou psychickou újmu.

Princ Harry slaví. Částečně vyhrál soud s britským mediálním domem a dostane odškodnění. | Foto: Profimedia

Sladká, i když částečná výhra. Tu pravděpodobně zažívá princ Harry, jenž vyhrál spor s vydavatelstvím Mirror Group Newspapers (MGN), pod které spadá několik bulvárních deníků, včetně Daily Mirror, Sunday Mirror nebo Sunday People. Britský Nejvyšší soud rozhodl, že se mu několik let nabourávalo do telefonu.

Vévoda ze Sussexu podle portálu CNN žaloval britskou novinovou skupinu z toho, že její novináři po dobu zhruba 15 let nezákonně odposlouchávali jeho hlasové zprávy, získávali informace pomocí soukromých detektivů a jiných nezákonných prostředků. Justice mu dala za pravdu zhruba v polovině případů.

Patnáct článků

Soudce na líčení rozhodl, že v 15 z 33 zkoumaných článků, které MGN o princi mimo jiné zveřejnila, se dopustila nezákonné metody shromažďování informací. Vydavatel začal hackovat mobil prince Harryho v roce 1996 a mezi lety 2006 a 2011 byla tato praxe stále velmi rozsáhlá. „Domnívám se, že jeho mobil pečlivě kontrolovali určití lidé v každých novinách,“ citoval list The Independent soudce Justice Fancourta.

Princ své vítězství prostřednictvím svého právníka označil za „velký den pro pravdu i odpovědnost“. Kromě toho vyzval finanční regulační orgán a Metropolitní policii, aby důkladně vyšetřily obvinění proti společnosti a těm, kteří porušili zákon. Rovněž vybídl ke „svobodnému a poctivému tisku“.

Vydavatelství MGN vydalo prohlášení, ve kterém se v případech, kdy došlo k pochybení, bezvýhradně omlouvá a slibuje, že za ně převezme plnou odpovědnost a zaplatí odpovídající odškodnění.

Reakce prince Harryho skrze jeho právníka na výsledek soudu:

Zdroj: Youtube

Dlouhodobé spory

Spory mezi princem Harrym a britským bulvárem jsou dlouhodobé. Jeho obviňování bulváru z pronásledování a ničení života ještě nabrala na síle po odchodu Harryho a jeho manželky Meghan z královské rodiny, zveřejnění dokumentu o jejich životě na Netflixu a vydání Harryho memoárů Náhradník.

Britský bulvární tisk dlouhodobě píše o vévodovi a vévodkyni ze Sussexu spíše negativně. Souvisí to s celkovým úpadkem jejich popularity ve Spojeném království. Podle průzkumu z letošního léta je na historickém minimu. „61 procent respondentů se vyjádřilo, že by měl být vévoda vyřazen z následnické linie,“ shrnula australská stanice Sky News. A jiný průzkum organizace YouGov zase dle listu The Independent ukázal, že Meghan negativně vnímají dvě třetiny lidí.

Díl v sitcomu South Park o královské dvojici:

Zdroj: Youtube

Oblíbenost manželů kolísá i ve Spojených státech. Nyní se dočkali velké potupy. Uznávaný list Hollywood Reporter je před několika dny zařadil mezi největší poražené letoška, kteří jsou svými popkulturními počiny k smíchu. „Po ufňukaném dokumentu na Netflixu, ufňukané biografii a podcastu se značka Harry a Meghan nafoukla do bubliny, která jen prosila o prasknutí – a jako špendlík posloužil South Park,“ napsal magazín.

V březnové epizodě se sitcom vysmíval páru za jejich „boj o soukromí“, který vedou prostřednictvím zveřejňování detailů o svém životě.

Kromě dokumentární série a memoárů se Harry a Meghan letos dostali na titulky novin kvůli vyjednávání o účasti na korunovaci či narozeninové oslavě Karla III.