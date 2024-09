Britský princ Harry a jeho žena Meghan krátce před nastoupením do taxíku, v němž se měla odehrát honička s novináři.

Mladší syn britského krále Karla III. princ Harry oslaví 15. září kulatiny. Narodil se v roce 1984, letoškem se z něj tak stává čtyřicátník. Původně patřil k nejoblíbenějším členům britské královské rodiny, od roku 2020, kdy se rozhodl vzdát oficiálních povinností a přestěhovat se s manželkou do Spojených států amerických, je z něj ale spíš černá ovce a množí se kolem něj kontroverze. Ověřte si v kvízu Deníku své znalosti o této britské osobnosti.

Patnáctého září roku 1984 Velká Británie jásala. Lidmi milovaná princezna z Walesu Diana totiž přivedla na svět tehdejšímu britskému následníkovi trůnu princi Charlesovi (nynějšímu králi Karlu III.) druhého potomka - syna Harryho. Letos princ slaví čtyřicátiny.

| Video: Youtube

Za čtyři dekády svého života se tento vnuk zesnulé britské panovnice Alžběty II. stačil stát jedním z nejoblíbenějších členů britské královské rodiny, u jeho jména se ale nakupila i řada skandálů. Od roku 2020, kdy se i s manželkou Meghan Markleovou vzdal oficiálních povinností, pak plní titulní strany britského tisku především jeho nelichotivá vyjádření a obvinění na konto chování ostatních členů královské rodiny, či spory s britským bulvárem. A zatím to nevypadá, že by se vztahy mezi princem Harrym a zbytkem jeho rodiny, včetně otce a staršího bratra Williama, měly zlepšit. Nedovedla to ani smrt Alžběty II., ani rakovina Karla III. a Harryho švagrové, princezny Kate.

I ve Spojených státech amerických se princ Harry dál věnuje charitativní činnosti - jeho nejvýraznějším počinem jsou sportovní hry pro hendikepované veterány, vydal kontroverzní autobiografii a s manželkou spolupracují se streamovacím gigantem Netflix.