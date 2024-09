Psalo se 15. září 1984 a celá Británie byla na nohou. Buckinghamský palác totiž oznámil radostnou zprávu - princ z Walesu Charles a princezna z Walesu Diana přivítali na svět dalšího potomka. A je to chlapec. Když se pak později před londýnskou nemocnicí objevila Diana v červených šatech s bílým límečkem, nesoucí v rukou bílou zavinovačku a stojící po boku usmívajícího se následníka trůnu, nadšení nebralo konce. Zdálo se, že svět hledí na rodinu jako z pohádky.

Opak byl ale pravdou. Když onoho 15. září před čtyřiceti lety přišel na svět druhý Charlesův a Dianin syn, kterého nyní celý svět zná jako prince Harryho, byl to také počátek definitivního rozpadu vztahu, jenž nikdy neměl příliš dobré vyhlídky. Princ Harry, který nyní slaví čtyřicátiny, konec manželství svých rodičů vždy vnímal velmi citlivě. Když pak jeho matka v roce 1997 tragicky zemřela, navždy ho to poznamenalo.

Za svůj zatím čtyři dekády trvající život si prošel bouřlivým mládím plným skandálů, zažil chvíle, kdy byl vnímán jako oblíbenec královské rodiny, stihl se oženit a stát dvounásobným otcem, ale také za ohromného poprasku z královské rodiny odejít, aby ji následně v rozhovorech, dokumentech a memoárech společně s manželkou Meghan silně kritizoval. Začal se také věnovat osvětě o duševním zdraví.

Zdá se, že ani jeho nynější kulatiny na několik posledních let trvajícím rozkolu mezi ním, jeho otcem Karlem III. i bratrem Williamem a švagrovou Kate nic nezmění.

Dala jsi mi náhradníka, už tě nepotřebuju

Princ Harry přišel na svět dva roky po svém starším bratrovi a dědici britského trůnu Williamovi. Nejen lidé ve Spojeném království, ale i v zahraničí měli pocit, že se dívají na šťastnou rodinu vítající nového člena. Za zavřenými dveřmi ale přibilo narození druhého syna poslední hřebík do rakve manželství Charlese a Diany. Vztahu, který byl z Charlesovy strany uzavřen čistě z praktických důvodů a narozením potomka číslo dva splnil svůj účel.

„Harry přišel jako zázrak. Byli jsme si velmi, velmi blízcí v šesti týdnech před jeho narozením, nejblíže, jak jsme si kdy byli a kdy budeme. Pak najednou, jak se Harry narodil, se naše manželství sesypalo,“ vzpomínala později podle webu Newsweek na příchod syna na svět v rozhovoru s Andrewem Mortonem princezna Diana.

| Video: Youtube

Traduje se, že princ Charles své manželce řekl, že když už mu dala následníka i náhradníka, její povinnost je tím splněna.

O tomto dramatu ale princ Harry v prvních letech života nic nevěděl. Zásluhou matky prožili i s bratrem v rámci možností normální dětství. Dodnes jsou ikonické snímky, jak Diana dopřává svým synům jídlo z fastfoodu, nebo s nimi řádí na horské dráze.

Bouřlivé dospívání

Na Harrym se ale nesmazatelně podepsalo, když manželství jeho rodičů v roce 1996 ukončil rozvod, a především, když jeho milovaná matka v roce 1997 zahynula při autonehodě. Na její pohřeb dosud vzpomíná jako na jednu z nejhorších chvil v životě, rodina totiž rozhodla, že navzdory svému nízkému věku (bylo mu 12) půjde v průvodu za matčinou rakví.

Také zmínil, že ho Dianina smrt oddálila od otce. „Ve svých memoárech píše, že když mu princ Charles sděloval informaci o matčině smrti, ani ho v tuto kritickou chvíli neobjal,“ uvádí BBC.

Nepřítomnost mámy a problematický vztah s otcem vyústily u Harryho v bouřlivou pubertu. Prožíval ji pod drobnohledem bulváru a před několika lety ji popsal ve svých memoárech Náhradník. Přiznal divoké večírky i užívání marihuany, a popsal i největší kontroverze včetně epizody, kdy si oblékl nacistickou uniformu na maškarní párty - v knize z toho obvinil Williama a švagrovou Kate. „Zavolal jsem Willa a Kate a zeptal se jich, co si myslí. Nacistická uniforma, řekli. Půjčil jsem si ji, zároveň se směšným knírem, a vrátil se domů. Willy a Kate se smáli,“ stojí v memoárech.

Podobně bouřlivé bylo celé jeho mládí - vstoupil sice do armády a sloužil i v Afghánistánu, nálepky bouřliváka se ale kvůli divokým večírkům nezbavil.

Sám ale uznává, že odlišnost mezi ním a jeho otcem a bratrem, a jeho jistá nechuť přizpůsobit se striktním pravidlům života v královské rodině ho v zásadě těší - protože se tím podobá své matce. „Jsem každým coulem jako ona,“ řekl třeba v seriálu Apple TV The Me You Can't See.

Na vrcholu

Zřejmě nejúspěšnějším obdobím v jeho životě se staly měsíce po sňatku s rozvedenou americkou herečkou Meghan Markleovou. Harry byl do ní zjevně zamilovaný, a mnohé Brity potěšilo, že do královské rodiny přivádí Afroameričanku.

close info Zdroj: ČTK/PA/Dominic Lipinski zoom_in První snímky dítěte prince Harryho a jeho ženy Meghan.

Média po celém světě byla nadšena z Harryho a jeho ženy, stejně jako z Williama a jeho populární ženy Kate - čtveřici dala přezdívku Úžasná čtyřka. Všude, kde se Harry se ženou objevil, sklízel obdiv. Brzy se stal otcem a tuto novou životní roli si zjevně užíval.

Ale tak, jako když přišel na svět on sám, i nyní to ve skutečnosti v královské rodině za zavřenými dveřmi bublalo. Vztahy mezi vévodkyní Meghan a Harryho příbuznými byly podle dostupných informací více než napjaté. A vše v roce 2020 vyústilo v Harryho a Meghanin odchod z královské rodiny do USA.

Černá ovce

Od té chvíle jsou Harry a jeho žena považováni za černé ovce britské královské rodiny, a situaci ještě zhoršilo, když v interview s Oprah Winfreyovou, dokumentu Harry a Meghan a princových memoárech Náhradník obvinili rodinu z intrik, spolčení s bulvárem a rasismu.

| Video: Youtube

Vztahy mezi Harrym a jeho pokrevními příbuznými zůstávají dosud chladné a stýkají se, jen když musí. Nedávno se sice objevily zprávy, že se princ snaží o smír, zdá se ale, že byly zavádějící. Čtyřicáté narozeniny s králem Karlem III. Harry rozhodně neoslaví.

Do toho bulvár opakovaně píše o manželské krizi mezi ním a Meghan, a to navzdory tomu, že pár nedávno absolvoval další úspěšnou zahraniční cestu do jižní Ameriky. Kde je pravda, ovšem ví jen vévoda a vévodkyně ze Sussexu.