„Takže, moje číslo je 25. Nebylo to číslo, které by mě nějak uspokojovalo. Ale ani to nebylo číslo, za které bych se styděl.“ I tato slova napsal v části své knihy Náhradník (Spare), kde se rozepisuje o své bojové zkušenosti z Afghánistánu, britský princ Harry . Číslem pětadvacet myslel počet bojovníků Tálibánu, které zabil.

Právě část memoárů, ve kterých se vévoda ze Sussexu, jak zní oficiální Harryho titul, věnuje boji s Tálibánem, patří mezi vůbec nejkontroverznější obsah jeho autobiografie. Ta vyvolala podzvižení nejen ve Spojeném království a USA. Britská média, která se k publikaci dostala už před oficiálním vydáním, a která v předchozích dnech zveřejňovala nejsenzačnější úryvky, se pak soustředila zejména na věty, ve kterých Harry uváděl, že v dané chvíli nemyslel na zabité Tálibánce jako na lidi, ale jako na šachové figurky.

Princ Harry v nové knize šokuje: Bral jsem drogy a zabil 25 Tálibánců

A právě kvůli tomu nyní princ Harry tvrdí, že britský tisk jeho vyjádření z knihy zkreslil a tím pádem jej uvrhl v nebezpečí. „V americké televizi Harry obvinil tisk z vytržení jeho slov z kontextu, a že toto zkreslení ohrozilo jeho rodinu. Rovněž obhajoval své věty z knihy s tím, že jimi chtěl přispět ke znížení počtu sebevražd veteránů,“ píše britská BBC. Vévoda ze Sussexu to zmínil v pořadu The Late Show, přičemž šlo o jeho vůbec první interview od chvíle, kdy kniha vyšla.

Nebezpečná lež

V memoárech princ Harry uvedl, že nemyslet na Tálibánce jako na lidi bylo součástí vojenského drilu. „Přirozeně bych byl raději, kdybych toto číslo neměl ve svém vojenském životopisu, v mé mysli. Ale ze stejného důvodu bych raději žil ve světě, ve kterém by nebyl žádný Tálibán, ve světě bez války. V bojovém zápalu jsem o těch pětadvaceti nepřemýšlel jako o lidech. Nemůžete zabíjet lidi, když je považujete za lidi. Nemůžete lidem ve skutečnosti ublížit, když je považujete za lidi. Byly to šachové figurky odstraněné ze šachovnice. Padouši odstranění dříve, než mohli zabít ty hodné. (…) Viděl jsem to jako nevyhnutelnou součást toho, když jste vojákem. Realitu, kterou nelze změnit,“ stojí v knize.

Vyhrocený konflikt. William mě napadl, popisuje princ Harry ve své knize

Britská média pak zmiňovala před vydáním publikace zejména věty, ve kterých princ popisoval, jak tedy o členech Tálibánu přemýšlel. A to Harry nyní odsuzuje. „Nejnebezpečnější lží, kterou (média) uvedla, je bezpochyby to, že jsem se nějak chlubil počtem lidí, které jsem zabil v Afghánistánu. Je to opravdu znepokojující a velmi mě znepokojuje to, co to může vyvolat. Má slova nebyla nebezpečná, ale to, jak je pokroutili, je velmi nebezpečné pro mou rodinu. Mým cílem při sdílení tohoto detailu bylo snížit počet sebevražd veteránů,“ vyjádřil se Harry v americké televizi.

Jak již dříve uvedla BBC, po zveřejnění informace, že princ Harry píše o počtu zabitých Tálibánců, jeho knihu odsoudili mnozí bývalí britští vojenští velitele s bojovou zkušeností z Afghánistánu - například Richard Kemps a Tim Collins. Ti se vyjádřili, že Harryho slova mohou posloužit jako propaganda pro Tálibán nebo uvrhnout vévodu ze Sussexu a jeho rodinu do nebezpečí, že se mu někdo bude chtít pomstít.

Úspěšnější než princ Harry byl už jen Harry Potter

Kniha Náhradník (Spare) vyšla v úterý 10. ledna. A na britských ostrovech si okamžitě na konto připsala jedno prvenství. „Kniha Spare prince Harryho se stala nejrychleji se prodávající knihou ve Spojením království, která není fikcí. Za první den se prodalo více než 400 tisíc výtisků,“ uvádí deník The Guardian.

Nejkontroverznější tvrzení z memoárů prince Harryho

- princ William ho údajně po rozepři ohledně Harryho manželky Meghan fyzicky napadl

- královna choť Camilla měla vévodu ze Sussexu zneužívat pro své PR, a předávat informace o něm britskému bulváru

- k tomu, aby si Harry oblékl na večírek nacistickou uniformu, jej měli přesvědčit následník trůnu William a jeho manželka, princezna Catherine

- princ Harry v době bojového nasazení v Afghánistánu zabil 25 Tálibánců

- v sedmnácti letech několikrát požil kokain

- jeho matka se s ním spojila ze záhrobí prostřednictvím ženy s nadpřirozenými schopnostmi

Vydavatel publikace, společnost Penguin Random House, dokonce tvrdí, že jedinou knihou, která předstihla autobiografii prince Harryho, byl jedině příběh jiného slavného britského Harryho. „Podle vydavatelů se v první den povedlo prodat více výtisků pouze Harrymu Potterovi,“ upozorňuje list Daily Mail.

Korunovace bez mladšího syna?

Kniha Náhradník vyvolala bouřlivé reakce, ve Spojeném království převážně kritické. Královská rodina, vůči které vznesl vévoda ze Sussexu několik vážných obvinění, se veřejně k autobiografii nevyjádřila a očekává se, že mlčení bude pokračovat i nadále. Odborníci na Firmu (jak se rodině přezdívá), ale tvrdí, že Buckinghamský palác již dal svůj názor najevo jinak. „Komentátorka Roya Nikkhah ze Sunday Times se vyjádřila, že byl princ již vyškrtnut ze scénáře korunovace jeho otce, a pokud se na událost dostaví, nebude zde vystupovat v žádné oficiální roli,“ zmiňuje list Insider.

Vzhledem k tomu, že princ Harry už nadále není seniorním pracujícím členem britské královské rodiny, jeho oficiální role při korunovaci Karla III. měla vyplývat z jeho postavení vévody ze Sussexu. Jak doplňuje server Insider, součástí aktu bývá tradičně chvíle, kdy před králem poklekne šest vévodů. Právě mezi nimi měl být i Harry.

Po Harrym se chystá vrátit úder i Meghan, spekuluje se o vstupu do politiky

Karel III. ale podle všeho chce tento akt pozměnit, a poklekne před ním pouze princ William, který je následníkem trůnu. „Tím pádem není žádná oficiální role, ve které by Harry mohl vystupovat,“ zmínil utajovaný zdroj z okolí královské rodiny dle Nikkhahové.

Nejistá je podle všeho účast prince Harryho na jarní korunovaci i jako hosta. „Napětí mezi Harrym a královskou rodinou se po jeho interview s Oprah Winfreyovou, dokumentu Netflixu a vydání jeho memoárů, zvýšilo. Vypadá to, že vévoda ze Sussexu o velký den svého táty přijde,“ píše například britský bulvární list Mirror.